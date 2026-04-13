सरकार कुलियों की आजीविका छीनने पर आमादा, सामान ढुलाई का काम अब निजी हाथों में
रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का काम होगा अब निजी हाथों में, बेरोजगार होगा कुली समाज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 3:17 PM IST
लखनऊ: रेलवे प्रशासन की तरफ से स्टेशनों पर यात्रियों के सामान ढोने का काम कुली के लिए निर्धारित किया गया है. इसके लिए बाकायदा रेलवे कुलियों की नियुक्ति करता है. इस काम के लिए रेट भी निर्धारित करता है. ऐसे में यात्रियों के सामान ढोने के लिए, बैटरी कार को देना और उस पर लगेज रेट 30 रूपए लिखवाना, रेल मंत्रालय की तरफ से दिए शासनादेशों का उल्लंघन है.
इस संबंध में 17 अप्रैल से कुली मोर्चा मांग पखवाड़े की शुरुआत करेगा, 24 अप्रैल को रेल मंत्रालय में जाकर पत्र देगा. ये निर्णय राष्ट्रीय कुली मोर्चा की राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक में लिया गया है. बैठक की अध्यक्षता सोमवार को कुली मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव और संचालन राहुल कुमार ने किया.
कुली मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम सुरेश यादव ने बताया, एक तरफ रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने कुली मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखित रूप से सूचित किया है कि स्टेशनों पर संचालित बैटरी कार और कार्यरत कुली एक दूसरे के पूरक हैं. यानी बीमार, विकलांग, असहाय और वृद्ध लोगों को लाने ले जाने का कार्य बैटरी कार करेगी और सामान ढोने का कार्य कुली करेंगे, लेकिन अब कॉर्पोरेट घरानों और सरकार समर्थित ठेकेदारों को मदद करने के लिए स्टेशनों पर यात्री लगेज ले जाने का काम भी बैटरी कार को सौंपा जा रहा है, जो कुलियों की आजीविका पर सीधा हमला है.
राम सुरेश यादव के आनुसार, अगर सरकार हजारों कुलियों की आजीविका छीनने पर आमादा है, तो कुलियों के जीवन सुरक्षा के लिए उन्हें रेलवे की नौकरी में समायोजित करना चाहिए. उनकी सामाजिक सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए.
बैठक में कहा गया कि विश्व गुरु का दम्भ भरने वाली सरकार के कार्यकाल में भारत की साख बड़े पैमाने पर दुनिया में घटी है. अमेरिका की जी हजूरी के कारण हमें चौतरफा संकट झेलना पड़ रहा है. हमारी आर्थिक संप्रभुता दांव पर लगी है. आम आदमी काम के खोने, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में मसरूफ है.
बैठक में रामबाबू भिलाला, भवन यादव, संजय पासवान, अनिल सांवले, शेख रहमतुल्लाह, कन्हैया ग्वाल, जफर अहमद, राम महावर, कलीम मकरानी, चंदेश्वर मुखिया, राज कपूर, रामजन्म यादव, राजकुमार, अरविंद , महेंद्र कुमार, अनिल मंडल, आनंद, शिव, अरुण कुमार महतो, शेख आमिर, नदीम, राजू यादव, चंद्रपाल, शशि, रणवीर, संतोष कुमार, मूल चंद, जितेंद्र डांगी, राजू टेकम, ओम प्रकाश खींची ने अपनी बात रखी.
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