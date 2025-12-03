ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर होगा एक्शन, चालान और एफआईआर दर्ज करने के आदेश

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह कार्य कर रही है.

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक
प्रदूषण नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 3, 2025 at 8:39 PM IST

नई दिल्ली: प्रदूषण के मुद्दे पर घिरी रेखा सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को लेकर लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों को अब बख्शा नहीं जाएगा. दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (डीपीसीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण और सफाई में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों का चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला जाए. यह भी आदेश दिए हैं कि बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए.

प्रदूषण को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को तेज गति से कार्य करने के भी आदेश दिए और कहा प्रदूषण नियंत्रण में सबकी भागीदारी जरूरी है. दिल्ली सचिवालय में आज प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जारी कार्रवाइयों की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए.

पॉटहोल्स भरने का आदेश: बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, पर्यावरण व वन, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली मेट्रो, एनबीसीसी, ऊर्जा, डूसिब विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह कार्य कर रही है. संबंधित विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर सभी गड्ढों (पॉटहोल्स) की पहचान कर उन्हें भरा जाए. सड़कों का रखरखाव करने वाले विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी सड़क टूटी नहीं रहनी चाहिए.

कोताही के लिए इन्हें माना जाएगा जिम्मेदार: बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि कुछ विभाग प्रदूषण को लेकर जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरत रहे हैं. उन्होंने बैठक में ही डीपीसीसी अधिकारियों को आदेश दिए कि प्रदूषण में लापरवाही और साफ-सफाई को लेकर कोताही बरतने वाले सरकारी विभागों के खिलाफ चालान काटा जाए. बिना इजाजत रोड कटिंग करने और उसे न भरने वाले सरकारी संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कोताही के लिए विभाग के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा, न सरकारी और न ही निजी एजेंसियों को.

दिए गए ये निर्देश: वहीं पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया गया है कि अपने अधीन 1400 किलोमीटर सड़कों के दायरे में सभी गड्ढों की पहचान कर उन्हें रिकॉर्ड समय में ठीक करें. सभी डेटा ऐप के माध्यम से बिफोर और आफ्टर फोटोग्राफ्स सहित अपलोड किए जाएं. डीडीए को आदेश जारी किए कि वह अपनी सड़कों पर सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद रखे, अपनी खाली पड़ी जमीनों से कूड़े को तुरंत हटाए और अपनी मार्केट को तुरंत एमसीडी को हस्तांतरित करें, ताकि वहां सफाई अभियान सुचारू रहे. बैठक में दिल्ली मेट्रो को स्पष्ट कहा गया कि वह अपनी एलिवेटिड लाइनों के नीचे की सड़कों को तुरंत प्रभाव से ठीक करे और धूल नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करे.

कार्य योजना की जा रही तैयार: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 311 ग्रीन ऐप को एक नोडल प्लेटफॉर्म के रूप में और अधिक सशक्त किया जा रहा है, जिससे ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से गड्ढों, ब्राउन एरिया और डस्ट हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग की जा सके. अगले छह महीनों के लिए एक सारी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत धूल उड़ने वाले ब्राउन एरिया को चिह्नित कर वहां पर धूल-मुक्त और हरित उपाय लागू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीएस-IV से नीचे के वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी.

उच्चस्तरीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक एक्सपर्ट व उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो लगातार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए कार्य करेगी. इस कमेटी में सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा आईआईटी व पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ को शामिल किया जा रहा है. इस कमेटी को सरकार की ओर से विशेष अधिकार भी दिए जा रहे हैं.

