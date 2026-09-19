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आयुष्मान भारत और अबुआ स्वास्थ्य कार्डधारी थैलेसीमिया-सिकल सेल एनीमिया मरीजों को राहत, निजी अस्पतालों में भी रक्त चढ़ाने की मिलेगी सुविधा!

रांची: झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और गंभीर एनीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है.

अब राज्य के आयुष्मान भारत एवं अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के लाभुक इन गंभीर बीमारियों के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी निर्धारित पैकेज के तहत निःशुल्क रक्त चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध होगी.

स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में मरीजों को रक्त चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा अस्पतालों को भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न हो. इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पैकेज और उनकी दरें निर्धारित की हैं. यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की गई है.

इसकी जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि आज स्वास्थ्य विभाग ने थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो इन मरीजों और उनके परिवारों के लिए वरदान साबित होगा.

उन्होंने कहा कि अब किसी मरीज को जांच और इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, मरीजों की स्क्रीनिंग, आवश्यक जांच और समुचित इलाज की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. अब मरीज के परिजनों को भी ब्लड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों में मरीजों को नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि मरीजों को उनके जिले और घर के आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े. इसी उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए दिन-रात प्रयास जारी है. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हर गरीब, जरूरतमंद और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को समय पर जांच, रक्त और बेहतर इलाज मिले. उन्होंने कहा कि राज्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल मरीजों की स्क्रीनिंग एवं जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा. जिससे समय पर बीमारी की पहचान और मरीजों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके.

निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित पैकेज

उन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के लिये आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित पैकेज की भी जानकारी दी.

सिकल सेल एनीमिया के लिए निर्धारित पैकेज के तहत