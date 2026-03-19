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कब खत्म होगा नेताओं का इंतजार? निकाय–पंचायत चुनावों के फेर में अटकी पड़ी हैं बोर्ड-आयोग में नियुक्तियां

जयपुर: राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को सवा दो साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के कई महत्वपूर्ण बोर्ड और आयोग अब भी अध्यक्षों के बिना चल रहे हैं. दीपावली से पहले राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को अब होली भी फीकी लगी. लंबे इंतजार ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ा दी है और दिल्ली तक लॉबिंग का दौर तेज हो गया है. हालांकि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का मामला फिलहाल टलता नजर आ रहा है. इसकी मुख्य वजह निकाय और पंचायत चुनावों का अनिश्चित समय तक टलना मानी जा सकती है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जैसे ही निकाय और पंचायत चुनावों की स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद ही सरकार राजनीतिक नियुक्तियों पर बड़ा फैसला ले सकती है. तब तक प्रदेश की राजनीति में इंतजार और अटकलों का दौर जारी रहने की संभावना है.

प्रदेश में संगठन पर्व संपन्न हो चुका है और पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी हो गया है. मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भले ठंडी पड़ गई हों, लेकिन बोर्ड-आयोग में नियुक्तियों को लेकर उम्मीद अब भी कायम है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इन नियुक्तियों के जरिए संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगी. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पराजित रहे नेताओं, टिकट से वंचित दिग्गजों और मंत्रिमंडल में जगह न पाने वाले विधायकों को समायोजित करने का यह प्रभावी माध्यम माना जाता है. साल 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की चुनौती सामने आई थी. इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों के दौरान जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमित राजनीतिक नियुक्तियां की गईं. इनमें किसान आयोग के अध्यक्ष समेत कुछ अन्य पदों पर नियुक्तियां शामिल रहीं, जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई.

यह बोले कांग्रेस व बीजेपी के नेता. (ETV Bharat Jaipur)

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हालांकि वर्तमान स्थिति में निकाय और पंचायत चुनाव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े नेताओं को सत्ता और संगठन में समायोजित करने की प्रक्रिया अटक गई है. पार्टी के भीतर लंबे समय से पद की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी इंतजार बढ़ता जा रहा है. राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मिथलेश जैमिनी का मानना है कि अगर सरकार इस समय निगम, बोर्ड और आयोगों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करती है, तो इससे गुटबाजी खुलकर सामने आ सकती है. ऐसे में सरकार फिलहाल संतुलन बनाए रखने के लिए नियुक्तियों को टालने की रणनीति पर काम कर रही है.