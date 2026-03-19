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कब खत्म होगा नेताओं का इंतजार? निकाय–पंचायत चुनावों के फेर में अटकी पड़ी हैं बोर्ड-आयोग में नियुक्तियां

प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां टलती दिख रही हैं, क्योंकि फिलहाल निकाय और पंचायत चुनाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है.

delay in political appointments
भाजपा का प्रदेश कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 6:35 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को सवा दो साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के कई महत्वपूर्ण बोर्ड और आयोग अब भी अध्यक्षों के बिना चल रहे हैं. दीपावली से पहले राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को अब होली भी फीकी लगी. लंबे इंतजार ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ा दी है और दिल्ली तक लॉबिंग का दौर तेज हो गया है. हालांकि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का मामला फिलहाल टलता नजर आ रहा है. इसकी मुख्य वजह निकाय और पंचायत चुनावों का अनिश्चित समय तक टलना मानी जा सकती है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जैसे ही निकाय और पंचायत चुनावों की स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद ही सरकार राजनीतिक नियुक्तियों पर बड़ा फैसला ले सकती है. तब तक प्रदेश की राजनीति में इंतजार और अटकलों का दौर जारी रहने की संभावना है.

प्रदेश में संगठन पर्व संपन्न हो चुका है और पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी हो गया है. मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भले ठंडी पड़ गई हों, लेकिन बोर्ड-आयोग में नियुक्तियों को लेकर उम्मीद अब भी कायम है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इन नियुक्तियों के जरिए संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगी. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पराजित रहे नेताओं, टिकट से वंचित दिग्गजों और मंत्रिमंडल में जगह न पाने वाले विधायकों को समायोजित करने का यह प्रभावी माध्यम माना जाता है. साल 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की चुनौती सामने आई थी. इसके बाद हुए लोकसभा चुनावों के दौरान जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमित राजनीतिक नियुक्तियां की गईं. इनमें किसान आयोग के अध्यक्ष समेत कुछ अन्य पदों पर नियुक्तियां शामिल रहीं, जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई.

यह बोले कांग्रेस व बीजेपी के नेता. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: स्वायत्त शासन विभाग का यू टर्न, 78 नगरीय निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियां स्थगित

हालांकि वर्तमान स्थिति में निकाय और पंचायत चुनाव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े नेताओं को सत्ता और संगठन में समायोजित करने की प्रक्रिया अटक गई है. पार्टी के भीतर लंबे समय से पद की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी इंतजार बढ़ता जा रहा है. राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मिथलेश जैमिनी का मानना है कि अगर सरकार इस समय निगम, बोर्ड और आयोगों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करती है, तो इससे गुटबाजी खुलकर सामने आ सकती है. ऐसे में सरकार फिलहाल संतुलन बनाए रखने के लिए नियुक्तियों को टालने की रणनीति पर काम कर रही है.

इन संस्थानों में नियुक्तियां लंबित:

  • महिला एवं बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाला महिला आयोग.
  • बाल अधिकारों की निगरानी करने वाला बाल आयोग.
  • समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की सुनवाई करने वाला समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड.
  • अल्पसंख्यक समाज की सुनवाई करने वाले वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग.
  • ओबीसी वर्ग की सुनवाई के लिए बना ओबीसी आयोग.
  • खिलाड़ियों से जुड़ा राज्य खेल परिषद.
  • खादी को बढ़ावा देने वाला खादी बोर्ड.
  • राजस्थान राज्य बीज निगम.
  • आवासन मंडल.
  • राज्य हज कमेटी.
  • डांग विकास बोर्ड.
  • मगरा विकास बोर्ड.
  • जन अभाव अभियोग निराकरण समिति.

दिग्गजों के नाम चर्चा में: पार्टी के अंदर चर्चा है कि नेतृत्व ने संभावित नामों पर मंथन लगभग पूरा कर लिया है और अगले दो से तीन महीनों में नियुक्तियों पर मुहर लग सकती है. पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठ्ठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल और संतोष अहलावत जैसे कई दिग्गजों के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं, हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान के स्तर पर ही होना है.

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विपक्ष का आरोप, स्पष्ट नीति का अभाव: सरकार के दो साल से अधिक का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इन पदों का खाली रहना विपक्ष को भी मुद्दा दे रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार नियुक्तियों के मामले में अनावश्यक देरी कर रही है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास स्पष्ट नीति और समयबद्ध योजना का अभाव है. प्रक्रिया सही और पारदर्शी होती, तो इतनी लंबी देरी नहीं होती. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को नियुक्तियों को लेकर स्पष्ट रोडमैप पेश करना चाहिए, ताकि योग्य लोगों को समय पर जिम्मेदारी मिल सके.

मुख्य सचेतक बोले- राजनीतिक नियुक्तियों में देरी प्रक्रिया का हिस्सा: राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने स्पष्ट किया है कि यह देरी किसी विवाद के कारण नहीं, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत हो रही है. इन नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल, संगठन और वैचारिक संगठनों से विस्तृत चर्चा की जाती है. सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही नामों पर सहमति बनती है, जिसके चलते प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है.

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