ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में 'रक्त संकट', थैलेसीमिया पीड़ितों को हो रही परेशानी!

वहीं गिरिडीह से ही आए मो. सलीम ने बताया कि उनके बेटे जुबेर अहमद को भी थैलेसीमिया है. उन्होंने कहा कि चार दिनों से ब्लड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. मेरे बेटे को महीने में तीन यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ता है. अगर एक यूनिट भी ब्लड मिल जाता तो राहत मिल जाती. ब्लड नहीं मिलने पर वह खाना, चलना और बोलना भी बंद कर देता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है.

SNMMCH के पीडियाट्रिक वार्ड में कई ऐसे बच्चे मिले, जिनके परिजन कई दिनों से ब्लड मिलने का इंतजार कर रहे हैं. गिरिडीह जिला के जमुआ से पहुंचे दिलीप सिंह ने बताया कि उनकी सात वर्षीय बेटी थैलेसीमिया से पीड़ित है. उन्होंने कहा कि 10 मार्च को हम बच्ची को ब्लड चढ़ाने के लिए SNMMCH लेकर आए थे. दो दिन बीत गए लेकिन अभी तक ब्लड नहीं मिला है. ब्लड बैंक में खून नहीं होने की बात कही जा रही है. आज तीसरा दिन है, मेरी बेटी को महीने में दो बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है.

SNMMCH के 600 बेड वाले अस्पताल के ब्लड बैंक में फिलहाल महज 42 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है. ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ-साथ बाहर से आने वाले मरीजों को भी ब्लड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हो रही है, जिन्हें नियमित अंतराल पर ब्लड चढ़ाना जरूरी होता है. कई मरीजों को ब्लड के लिए घंटों नहीं बल्कि दो से चार दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर साबित हो सकता है.

धनबादः जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (SNMMCH) में इन दिनों ब्लड की भारी कमी से जूझ रहा है. आलम ऐसा है कि 4 दिन होने को है अब तक ये कमी अस्पताल के ब्लड बैंक बनी हुई है. इससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है.

गिरिडीह के ही मो. सलामत अंसारी ने बताया कि उनके बच्चे को भी थैलेसीमिया है. उन्होंने कहा कि हम कल ही ब्लड के लिए अस्पताल पहुंचे हैं लेकिन अभी तक ब्लड नहीं मिल पाया है. मेरे बच्चे को हर 20 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है. ब्लड नहीं मिलने से उसकी हालत बिगड़ रही है.

थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे (ETV Bharat)

धनबाद के गांधी नगर निवासी अरुण कुमार ने कहा कि उनके बच्चे को भी थैलेसीमिया है और उन्हें भी ब्लड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज दूसरा दिन है लेकिन अभी तक ब्लड नहीं मिल पाया है. अगर जल्द ब्लड नहीं मिला तो बच्चे की स्थिति और बिगड़ सकती है.

वहीं सरिता देवी ने बताया कि उनके पति राजू बागी टीबी से पीड़ित हैं और उन्हें भी ब्लड की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कल से ब्लड के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन अभी तक ब्लड नहीं मिल पाया है.

900 यूनिट की क्षमता में 42 यूनिट की रक्त!

SNMMCH के शिशु रोग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शांभवी ने बताया कि अस्पताल में करीब 200 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे रजिस्टर्ड हैं. जिनमें धनबाद के साथ-साथ गिरिडीह, बोकारो और अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं. उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से ब्लड चढ़ाना जरूरी होता है. ऐसे में कोशिश रहती है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 9.5 ग्राम से ऊपर बना रहे. अगर समय पर ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो बच्चे का शारीरिक विकास रुक सकता है और शरीर में तिल्ली बढ़ने, पेट दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

वहीं SNMMCH ब्लड बैंक के सुपरिटेंडेंट डॉ. बीके पांडा ने बताया कि फिलहाल ब्लड बैंक में 42 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है, जबकि इसकी क्षमता 900 यूनिट की है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोजाना दुर्घटना और अन्य मरीजों के लिए औसतन 40 से 50 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है. थैलेसीमिया के करीब 25 मरीज नियमित रूप से आते हैं. सभी ग्रुप का ब्लड उपलब्ध है लेकिन थोड़ा समय लग रहा है. सभी जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है. रक्त की कमी दूर करने के लिए वोलेंटियर डोनर तैयार किए जा रहे हैं और लोगों से रक्तदान करने की अपील की जा रही है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि रक्त की कमी को दूर करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और लोगों को आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके.

SNMMCH जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में ब्लड की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है. नियमित रूप से ब्लड की जरूरत वाले थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक साबित हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर रक्त नहीं मिलने से बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरत है कि लोग स्वेच्छा से आगे आएं और रक्तदान करें, ताकि अस्पताल के ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त उपलब्ध हो सके और जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके.

इसे भी पढ़ें- देवघर सदर अस्पताल में ‘रक्त संकट’, इमरजेंसी से दो किलोमीटर दूर है ब्लड बैंक!

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्त की कमी, थैलेसीमिया मरीज को भी नहीं मिल रहा खून!

इसे भी पढ़ें- ब्लड बैंक के सुचारु संचालन पर स्वास्थ्य विभाग का जोर, अपर मुख्य सचिव ने तलब की ऑडिट रिपोर्ट