सियासी बयानों में उलझा JPSC छात्रों का आंदोलन! विपक्ष के आक्रामक रुख के बाद बचाव में उतरी सरकार
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनशनकारी छात्रों को लेकर सरकार पर 'लीपापोती' का आरोप लगाया है, जिस पर सरकार ने पलटवार किया है.
Published : August 7, 2026 at 2:22 PM IST
रांची: JPSC मुद्दे पर मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक होती रही. सदन के अंदर-बाहर सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा रहा. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनशनकारी छात्रों के साथ सरकार द्वारा बातचीत नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सीआईडी जांच के जरिए 'लीपापोती' का आरोप लगाया.
छात्रों के साथ 'नाइंसाफी' कर रही है सरकार: नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे सीआईडी हो या एसीबी दोनों एजेंसी झारखंड में सरकार को बचाने की कोशिश में लगी रहती है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस संबंध में मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जेपीएससी-जेएसएससी मामले में सरकार छात्रों के साथ 'नाइंसाफी' कर रही है.
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की देखरेख में इसकी सीबीआई जांच हो और सभी परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार सीआईडी जांच की 'लीपापोती' करने में जुटी है.
JPSC और JSSC परीक्षाओं की नौकरी बेचे जाने के विरोध में लगातार दूसरे दिन आज विधानसभा के बाहर विधायकों के साथ प्रदर्शन किया।— Babulal Marandi (@yourBabulal) August 7, 2026
झामुमो कांग्रेस की सरकार जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं देगी, तब तक हम सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे।
झारखंड के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से… pic.twitter.com/RogqiAIL6t
बाबूलाल जी पर्दे के पीछे से खेल ना करें: सुदिव्य कुमार
वहीं विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर्दे के पीछे से खेल ना करें. उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पास हुए अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का इस्तीफा बाबूलाल मरांडी को दिलवाना चाहिए.
पूर्व महाधिवक्ता के नाम पर सरकार को 'एतराज': सुदिव्य कुमार
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं लेकिन जिस तरह से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार का नाम बाबूलाल मरांडी ने उसमें शामिल करवाया है, वह ठीक नहीं है, अच्छा होता कि पूर्व महाधिवक्ता के नाम को हटाकर खुद बाबूलाल मरांडी अपना नाम दिलाते.
छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री भी गंभीर: मंत्री सुदिव्य कुमार
मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं और इस संबंध में वार्ता के लिए सरकार तैयार है लेकिन छात्र आंदोलन का जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, वह अच्छी बात नहीं है. नई दिल्ली में जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा के लिए वो 'देशद्रोही' थे और यहां आंदोलन कर रहे छात्र इनके लिए प्रिय कैसे हो गए?.
नीट पेपर लीक मामले में छात्र जब केंद्र सरकार से बातचीत के लिए गए थे, तो उसमें कोई पूर्व महाधिवक्ता नहीं थे लेकिन झारखंड में छात्रों के आंदोलन में पूर्व महाधिवक्ता का नाम शामिल करना उचित नहीं है.
बहरहाल जेपीएससी के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन के साथ-साथ सियासत भी तेज है. इन सबके बीच सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
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