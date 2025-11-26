फाइलों में उलझा डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी स्थापित करने का मामला, कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
शासन ने राज्य कर विभाग से डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी मामले पर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2025 at 7:08 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते आर्थिक अपराधों के बीच डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी का मामला फाइलों में ही बना हुआ है. दरअसल, शासन ने राज्य कर विभाग से लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है. ताकि इस पर आगे कार्रवाई की जा सके, हालांकि राज्य कैबिनेट ने जुलाई महीने में ही डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेट्री को स्थापित करने की मंजूरी दे दी थी.
उत्तराखंड में टैक्स चोरी को रोकने के लिए राज्य कर विभाग तकनीक का इस्तेमाल करने की तरफ जोर दे रहा है. बड़ी बात यह है कि धामी कैबिनेट ने जुलाई माह में ही इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए डिजिटल फोरेंसिक लैब बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी. लेकिन अब तक इस मामले में प्रक्रिया शुरुआती चरण में ही है. शासन ने राज्य कर विभाग से इस पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है.
हालांकि, इससे पहले भी राज्य कर विभाग लैब की स्थापना से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर चुका था, लेकिन इसमें कुछ आपत्ति या नई जानकारियां शासन स्तर से मांगी गई है. जिस कारण अभी फिलहाल बात कागजी औपचारिकताओं पर ही अटकी हुई है. दरअसल, अपर सचिव नवनीत पांडे ने राज्य कर विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है. ताकि इस पर कार्रवाई आगे की जा सके.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मांगी जानकारी: पत्र में लिखा कि, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य तकनीकी समिति के माध्यम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है और इसके बाद ही इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए उपकरणों की उपलब्धता और खरीद, क्लाउड सर्विस, डीआर साइट, सर्वर, सर्वर सपोर्ट, डाटा सेंटर समेत विभिन्न जानकारियां मानते हुए इसके लिए अलग-अलग धनराशि के विवरण की जानकारी भी मांगी गई है.
लैब स्थापित करने का कारण: डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेट्री को स्थापित करने का मकसद उत्तराखंड में कर चोरी को रोकने से जुड़े प्रयासों में तेजी लाना है. दरअसल, अब तक राज्य कर विभाग की टीम द्वारा छापेमारी के बाद जब्त किए गए उपकरणों की जांच के लिए पुलिस विभाग की मदद लेनी पड़ती है, जिसके कारण इसमें काफी समय लग जाता है. ऐसे में पुलिस पर भी अपने कामों के अलावा बाकी विभागों से जुड़े इन कार्यों को लेकर भी दबाव रहता है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना करने का फैसला लिया था.
कागजों में अटकी फाइल: हालांकि, इसका फैसला काफी पहले ले लिया गया था, लेकिन महीनों बाद भी अभी इस पर बात कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने पर ही अटकी हुई है. इसके लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात के साथ एक अनुबंध भी किया गया है. यह लैब करीब 12.9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगी और यह उत्तराखंड की जीएसटी चोरी रोकने से जुड़ी पहले डिजिटल फोरेंसिक लैब होगी.
खास बात यह है कि इससे न केवल राज्य कर विभाग को जांच में मदद मिलेगी, बल्कि इनकम टैक्स और केंद्रीय जीएसटी से जुड़े अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि अपनी लैब होने से अब जांच में देरी नहीं होगी और तेजी से वित्तीय जांच को किया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें: