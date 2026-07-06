ETV Bharat / state

आदिवासी छात्रों को बड़ी सौगात: डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज में शुरू होगा बीबीए, 60 सीटों को मिली मंजूरी

बीबीए कोर्स के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी, अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अंतिम मान्यता मिलना बाकी है.

BBA course in Dungarpur
एसबीपी कॉलेज डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: आदिवासी बहुल जिले के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय (एसबीपी कॉलेज) में जल्द ही बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की पढ़ाई शुरू होगी. इससे जिले के विद्यार्थियों को 12वीं के बाद बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गणेशलाल निनामा ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग से बीबीए कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है. अब केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से अंतिम मान्यता मिलना बाकी है. इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 25 जून को पंजीकरण कर दिया गया है. तकनीकी शिक्षा परिषद से स्वीकृति मिलते ही कॉलेज में बीबीए कोर्स का संचालन शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक बीबीए कोर्स के लिए विद्यार्थियों को उदयपुर, जयपुर या अहमदाबाद जैसे शहरों में जाना पड़ता था, जिससे आने-जाने और रहने में ही लाखों खर्च होता था, लेकिन विद्यार्थी अब डूंगरपुर में ही पढ़ाई कर सकेंगे. बीबीए की 60 सीटों को मंजूरी मिली है. कोर्स शुरू होने से जिले और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रबंधन, उद्यमिता, वित्त, विपणन और प्रबंधन जैसे विषयों की पढ़ाई स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी. इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.

q (q)

पढ़ें: जर्जर हालात में हैं डूंगरपुर के 22 स्कूलों के भवन, एसबीपी कॉलेज के कमरों का प्लास्टर और छत गिरने का डर

बीबीए कोर्स के संचालन के लिए कॉलेज परिसर में नई विंग भी तैयार की जाएगी, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ विद्यार्थियों को अध्ययन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी. कॉलेज प्रशासन का मानना है कि यह कोर्स जिले में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी दौर के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. कॉलेज में बीबीए की शुरुआत से डूंगरपुर जिले के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और उन्हें गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा अपने ही जिले में प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

गर्ल्स कॉलेज में खुला था बीबीए, नहीं दिखाई रुचि: शहर के वीर बाला काली बाई गर्ल्स कॉलेज में पिछले सत्र में बीबीए की शुरुआत की गई थी, लेकिन एडमिशन के लिए कोई आवेदन नहीं आया. ऐसे में पूरे सत्र में बीबीए के लिए कोई एडमिशन नहीं हुआ. हालांकि यहां केवल बालिकाओं के लिए ही यह कोर्स था. लेकिन अब एसबीपी कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स के लिए यह कोर्स शुरू होने जा रहा है. इसलिए एडमिशन की भी उम्मीद है.

TAGGED:

SBP COLLEGE DUNGARPUR
GOVERNMENT APPROVED BBA COURSE
FINAL APPROVAL FROM AICTE
TRIBAL BELT OF DUNGARPUR
BBA COURSE IN DUNGARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.