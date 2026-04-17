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यूपी में इन जिलों के मंदिर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने दी करोड़ो की सौगात, जानिए किन मंदिरों का कायाकल्प

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए योगी सरकार लगातार धनराशि आवंटित कर रही है. राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि, दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में भी पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए बजट दिया जा रहा है. अब पर्यटन विभाग ने मुरादाबाद मंडल के अमरोहा जिले और कानपुर मंडल के औरैया जिले में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की है.

पर्यटन विभाग ने राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुरादाबाद मंडल के अमरोहा जिले के लिए 5 पर्यटन विकास की परियोजनाओं के लिए 460.26 लाख रूपये के प्रशासकीय स्वीकृत के सापेक्ष 337 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई.

यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र में बाबा लालचंद मंदिर जकड़ी के पर्यटन विकास के लिए 50 लाख रूपये, धनौरा में प्राचीन शिवमंदिर धुने वाले बाबा स्थल का पर्यटन विकास के लिए 69 लाख रूपये, हसनपुर में स्थित प्रज्ञा बुद्ध विहार के पर्यटन विकास के लिए 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. अमरोहा विकास खंड जोया के डिडौली गांव स्थित शिव मंदिर के लिए 63 लाख रूपये और हसनपुर स्थित चामुंडा देवी मंदिर में बहुउद्देशीय हाल, प्रकाश व्यवस्था के लिए 150 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है.