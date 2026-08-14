टिहरी दलित किशोर हत्याकांड मामले में आया नया मोड़, शासन ने लिया अब ये फैसला
बहुचर्चित टिहरी दलित किशोर हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई. अब नए सिरे से जांच होगी. जिसमें तमाम तथ्य सामने आने की उम्मीद है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 7:59 PM IST
टिहरी: प्रतापनगर ब्लॉक में दलित किशोर हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. मामले में चल रही पुलिस की जांच के बीच शासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इसके तहत अब मामले की जांच सीबीसीआईडी (CBCID) को देने पर शासन ने सहमति दी है. जिसके चलते अब एक बार फिर दलित किशोर हत्या मामले में नए सिरे से जांच की जाएगी.
उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाले टिहरी के दलित किशोर हत्याकांड मामले में अब एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है. मामले की जांच पुलिस स्तर पर चल रही थी, लेकिन अब शासन ने इसकी विवेचना सीबीसीआईडी यानी क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (Crime Branch Criminal Investigation Department) से कराने पर सहमति दे दी है. ऐसे में हत्याकांड की जांच अब नए सिरे से CBCID के स्तर पर आगे बढ़ेगी.
सीबीसीआईडी करेगी मामले की जांच: दरअसल, पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था की तरफ से इसी महीने 3 अगस्त को शासन को पत्र भेजा गया था. इसमें प्रकरण की विवेचना CBCID से कराने का अनुरोध किया गया था. शासन स्तर पर मामले की गंभीरता और अब तक की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर विचार किया गया. इसके बाद शासन ने CBCID से विवेचना कराने पर सहमति दे दी.
शासन में अपर सचिव तृप्ति भट्ट की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है. आदेश में पुलिस मुख्यालय से प्रकरण की जांच आख्या तैयार कर जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है. अब इस रिपोर्ट के आधार पर CBCID मामले की विवेचना को आगे बढ़ाएगी.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, प्रतापनगर ब्लॉक के एक गांव निवासी दलित किशोर की 8 जून को मौत हो गई थी. इससे एक रात पहले किशोर अपने दोस्त के साथ एक नाबालिग किशोरी के घर गया था. आरोप है कि वहां किशोरी के परिजनों ने दोनों को कमरे में बंद कर लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा. गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. उसका दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हुआ था.
किशोर के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए किशोरी के पिता और दादा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ा और निष्पक्ष जांच की मांग उठी. मामले ने बाद में नया मोड़ तब लिया, जब हाईकोर्ट के निर्देश और नाबालिग की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने किशोर और उसके दोस्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया.
वहीं, मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली. बीती 30 जून को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दलित किशोर के परिजनों से मुलाकात कर मामले की सीबीआई (CBI) जांच की मांग की थी. अब शासन के CBCID जांच के फैसले के बाद इस पूरे प्रकरण की विवेचना एक नए जांच एजेंसी के स्तर पर होगी.
ऐसे में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों, पहले की कार्रवाई और दोनों पक्षों से जुड़े आरोपों की पड़ताल CBCID के लिए अहम होगी. अब नजर इस बात पर रहेगी कि नई विवेचना में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है. बता दें कि यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था.
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