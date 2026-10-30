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IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें, पद के दुरुपयोग और सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर एसीबी जांच की मंजूरी

एसीबी मुख्यालय, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. उन पर पद के दुरुपयोग, निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और कंपनी के रिसॉर्ट में खुद व परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच करेगी. सरकार ने उनके खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है. शिखर अग्रवाल द्वारा निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से कथित आपराधिक मिलीभगत कर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने, खुद को और कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के तथ्य प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं. इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच (अनुसंधान) के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है.