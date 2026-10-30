IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ी मुश्किलें, पद के दुरुपयोग और सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर एसीबी जांच की मंजूरी
शिखर अग्रवाल पर निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और खुद व परिजनों के नाम रिसॉर्ट में संपत्तियां खरीदने का आरोप है.
Published : October 30, 2026 at 10:53 PM IST
जयपुर : राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. उन पर पद के दुरुपयोग, निजी कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और कंपनी के रिसॉर्ट में खुद व परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जांच करेगी. सरकार ने उनके खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है. शिखर अग्रवाल द्वारा निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से कथित आपराधिक मिलीभगत कर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने, खुद को और कंपनी को अनुचित फायदा पहुंचाने और राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के तथ्य प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं. इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच (अनुसंधान) के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है.
एसीबी के तथ्यात्मक रिपोर्ट का किया विश्लेषण : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, मीडिया में आई रिपोर्ट्स और उद्योग विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का ब्यूरो द्वारा समग्र परीक्षण एवं विश्लेषण किया गया. इसके अतिरिक्त गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के संबंध में प्राथमिक जांच दर्ज कर विस्तृत जांच किया जाना उचित पाया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिखर अग्रवाल ने राजस्थान में जिला कलेक्टर, उदयपुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं अन्य विभागों के पदों पर रहते हुए कथित रूप से अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग किया.
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कंपनी को शर्तों में अनुचित छूट का आरोप : उन पर आरोप है कि उन्होंने 'अनंता' नाम से होटल और रिसॉर्ट का संचालन करने वाली कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से मिलीभगत कर कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण संबंधी शर्तों में अनुचित छूट, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना स्वीकृतियां तथा विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलयाकर अनुचित लाभ पहुंचाया. प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि शिखर अग्रवाल द्वारा कंपनी के संचालकों से कथित मिलीभगत कर खुद और अपने परिजनों के नाम पर उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में मार्च 2026 में 20 विला और अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला खरीदे गए.
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बाजार भाव से कम में खरीदी संपत्ति : उदयपुर स्थित बुझड़ा रिसॉर्ट में शिकार अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला 15-15 लाख रुपए में खरीदे हैं. जबकि अलवर के अजबगढ़ के अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 8 विला 16.5-16.5 लाख रुपए में, दोनों बेटों के नाम पर 4 विला लगभग 15-15 लाख रुपए में और सास-ससुर के नाम पर 4 विला लगभग 16.5-16.5 लाख रुपए में खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है. इन संपत्तियों का क्रय कथित तौर पर बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम कीमत पर किया गया.
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आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच होगी : डीजी गुप्ता ने कहा, गोपनीय सूत्रों से सामने आया है कि वित्त विभाग द्वारा प्राइवेट कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज 27 मार्च, 2026 को जारी किया गया. उसी दिन शिखर अग्रवाल द्वारा 20 विला की रजिस्ट्री करवाई गई है. प्रथम दृष्टया यह भी प्रतीत हुआ कि शिखर अग्रवाल द्वारा अपने पदस्थापन के दौरान निजी कंपनी के निदेशकों के साथ कथित आपराधिक मिलीभगत कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. इसके अतिरिक्त खुद और परिजनों के नाम पर कथित रूप से आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित किए जाने के तथ्यों की भी विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक पाया गया.
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सरकार ने दी विस्तृत जांच की अनुमति : डीजी गुप्ता ने कहा, तथ्यों के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच-अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है. इस प्रकरण में शिखर अग्रवाल, आईएएस (तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान), निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जाएगी.