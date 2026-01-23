ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को मिली दंडाधिकारी की शक्ति, वन्य जीव की सुरक्षा में हथियार के साथ दो प्लाटून होगी तैनात

'सेंट्रल इंडिया कॉरिडोर में पलामू टाइगर रिजर्व का लोकेशन है. ऐतिहासिक रूप से यह इलाका लॉ एंड ऑर्डर एवं नक्सल के लिए संवेदनशील रहा है. आज के वक्त में जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनके पास आधुनिक हथियार और आधुनिक तकनीक है. उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती की योजना तैयार की गई है. पड़ोसी स्टेट मध्य प्रदेश एवं कई इलाकों में एसटीएफ की व्यवस्था भी है. 25-25 की संख्या में होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी, सभी जवानों के पास हथियार रहेगाः' प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

दरअसल हाल के दिनों में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में शिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और एक इंटरनेशनल रैकेट भी पकड़ा गया है. इसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं. पलामू टाइगर रिजर्व करीब 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व की सुरक्षा की कमान 300 ट्रैक्टर एवं 100 फॉरेस्ट गार्ड के हाथों में है. वन्य जीव की सुरक्षा डंडे एवं पारंपरिक हथियार के साथ होती है.

पलामूः पीटीआर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर एवं रेंज ऑफिसर को सरकार ने दंडाधिकारी की पावर दी है. जबकि वन्य जीव की सुरक्षा में 25-25 की संख्या में दो हथियारबंद प्लाटून की तैनाती की मंजूरी दी है. वन्य जीव की सुरक्षा में पहले चरण में 25-25 की संख्या में हथियारबंद होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी.

पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर एवं रेंज अधिकारियों को दंडाधिकारी की शक्ति मिलने के बाद कई बदलाव देखने को मिलेंगे. वन्य जीव के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त सामग्री के लिए बाहर से दंडाधिकारी की जरूरत नहीं होगी. न्यायालय प्रक्रिया के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी खुद से सक्षम होंगे. वन्य जीव की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी सक्षम रहेंगे. दोनों तरह की कार्रवाई के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को बाहर से दंडाधिकारी की मांग की जाती थी.

कॉल डिटेल और बैंक खाते की डिटेल निकालने की हो रही है मांग

वन्य जीव की तस्करी एवं शिकार करने वाले अपराधियों का पलामू टाइगर रिजर्व कॉल डिटेल एवं बैंक खातों की डिटेल निकालने के अधिकार की मांग कर रहा है. इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के नागपुर कार्यालय को कॉल डिटेल एवं बैंक खातों की डिटेल निकालने का अधिकार है. देश के कई राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी तस्करों की कॉल डिटेल एवं बैंक खातों की डिटेल निकाल पाते हैं. झारखंड में वन विभाग के अधिकारियों के पास इससे संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं है.

