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शामली: सरकारी सिस्टम ने सड़ाया गरीबों का 'निवाला', बारिश में भीगकर अंकुरित हुआ सैकड़ों बोरी गेहूं

शामली: सरकारी सिस्टम ने सड़ाया गरीबों का 'निवाला', बारिश में भीगकर अंकुरित हुआ सैकड़ों बोरी गेहूं ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : शामली जनपद में एक बार फिर सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां की सहकारी समितियों में खुले आसमान के नीचे रखा सैकड़ों बोरी गेहूं बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया. विडंबना यह है कि जिस अनाज को किसी के मुंह का निवाला बनना था, वह अब केंद्रों पर ही भीगकर अंकुरित हो गया और सड़ने की कगार पर है. इधर अब सरकारी मुलाजिम पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं. शामली: सरकारी सिस्टम ने सड़ाया गरीबों का 'निवाला', बारिश में भीगकर अंकुरित हुआ सैकड़ों बोरी गेहूं (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला जनपद शामली के केरटू गांव का है, जहां याहियापुर साधन सहकारी समिति पर PCF की तरफ से गेहूं खरीद केंद्र बनाया गया है. वहां बेमौसम बरसात के कारण सहकारी समिति परिसर में रखा सैकड़ों बोरी अनाज भीग गया, फिर समय पर उचित देखभाल व सुखाने की व्यवस्था न होने के कारण वह अंकुरित होकर खराब हो गया.