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बिहार में बैंकों पर सरकार सख्त, 6 महीने में सुधार नहीं तो सरकारी डिपॉजिट पर लगेगी रोक

पटना : बिहार में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने राज्य में बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी है. सरकार ने साफ संकेत दिया है कि जिन बैंकों का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहेगा, उनके कामकाज की विशेष निगरानी की जाएगी और अगले छह महीने में सुधार नहीं होने पर उनके यहां सरकारी जमा रखने पर रोक लगा दी जाएगी.

सीडी रेशियो बढ़ाने की सिफारिश : राज्य के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार और राज्य में साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) बढ़ाने के लिए पांच महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं. वित्त विभाग ने इन अनुशंसाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई का संकेत दिया है.

जनवरी में गठित हुई थी समिति : वित्त विभाग ने 22 जनवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई 95वीं त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के निर्णय के बाद इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. समिति का उद्देश्य राज्य में बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति, सीडी रेशियो की स्थिति और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की नियमित समीक्षा करना है.

विकास आयुक्त को बनाया गया अध्यक्ष : समिति में विकास आयुक्त को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था.

वार्षिक साख योजना का लक्ष्य बढ़ाने की सिफारिश : समिति ने कहा है कि यदि बिहार का सीडी रेशियो बढ़ाना है तो संभावित जमा राशि के कम से कम 80 प्रतिशत के बराबर वार्षिक साख योजना का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए. नाबार्ड ने इस वर्ष 3.55 लाख करोड़ रुपये का संभावित ऋण योजना निर्धारित किया है. इसके आधार पर नया एसीपी लक्ष्य तय करने के लिए एसएलबीसी से अनुरोध करने की अनुशंसा की गई है.

बड़े बैंकों के कमजोर प्रदर्शन पर चिंता : समिति की समीक्षा में पाया गया कि यदि केवल एसबीआई को अलग कर अन्य बैंकों का सीडी रेशियो निकाला जाए तो यह 68.16 प्रतिशत हो जाता है. वहीं एसबीआई और पीएनबी दोनों को हटाने पर यह बढ़कर 72.75 प्रतिशत पहुंच जाता है. समिति ने माना कि कई छोटे बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है. इसलिए एसीपी लक्ष्य निर्धारण में बड़े बैंकों को अधिक ऋण वितरण लक्ष्य दिया जाना चाहिए ताकि राज्य का कुल सीडी रेशियो बढ़ सके.