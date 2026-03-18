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गोरखपुर में TB मरीजों को मिलने वाली मदद आखिर क्यों हो गई ठप? जानिए वजह

सीएमओ डॉ. राजेश झा ने इसके बारे में कहा है कि शासन स्तर पर इसको लेकर मीटिंग चल रही है. उम्मीद है जल्द ही इस महीनें में बजट का आवंटन हो जाएगा और मार्च महीने में ही बकाया समेत सम्पूर्ण धनराशि टीबी मरीजों के खाते में आ जायेगी. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मरीजों का पोषण प्रभावित नहीं हो रहा. जो लोग पोषण पोटली के जरिए गोद लेकर इनकी मदद करते हैं उनसे सहयोग मिल रहा है. शासन से मिलने वाली धनराशि इन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है.

गोरखपुर: टीबी मरीजों को बेहतर इलाज और पोषण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार से लेकर पीएम तक ने गंभीरता दिखाई है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है. गोरखपुर के आंकड़े बताते हैं कि इन मरीजों के खातों का अपडेट नहीं हो रहा है, जिससे न केवल उन्हें मिलने वाली मासिक पोषण राशि में कटौती हो रही है, बल्कि उनकी देखभाल भी प्रभावित हो रही है. 6263 मरीजों की इस जद्दोजहद में, कई मरीजों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद भी नहीं मिल पा रही है. इसके पीछे बजट का अभाव बताया जा रहा तो बैंक में खातों के केवाईसी अपडेट नहीं होने से भी 60 प्रतिशत मरीजों को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है.



अब तक इतनें मरीज हो चुकें हैं ठीक: उन्होंने बताया, सरकारी अस्पतालों में 6263 मरीज का जहां उपचार चल रहा है, उसमें 60% मरीजों का खाता अपडेट नहीं है. वहीं अब तक 2022 से लेकर फरवरी 2026 तक 4575 टीबी रोगी ठीक हो चुके हैं. इस आधार पर यह आंकड़ा करीब 11000 के करीब था. बता दें, 400 के गले में गिल्टी और मवाद वाली टीबी है, जिससे वह पीड़ित हैं. 500 से अधिक रोगियों का उपचार BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. वहीं गोरखपुर शहर के भीतर इस रोग में बढ़ोत्तरी भी दर्ज की गई है. माना जा रहा है कि शहर में जाम, निर्माण की लम्बी प्रक्रिया भी प्रदूषण का कारण बन रही है, जिसकी चपेट में आकर लोग टीबी के लक्षण से ग्रसित हो रहें हैं. लैब जांच में इसकी पुष्टि भी हो रही है.



अपनाएं ये चीजें: CMO ने कहा कि इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए. टीबी रोगियों से दूरी बनाएं और मास्क अपनाएं. कफ को खुली जगह पर न फेंके और उस पर धूल डाल दें. उन्होंने कहा कि दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी आना, बार-बार बुखार आना, लगातार वजन घटना, भूख न लगना, रात में पसीना आना, सीने में दर्द होना यह टीबी के लक्षण हैं.



उन्होंने कहा कि तमाम मरीज सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल में भी इलाज करा रहें हैं. लेकिन रिकॉर्ड पर सभी मरीजों को रखा जाता है, जिससे उन्हें जो सरकारी सुविधाएं और गोद लेने की प्रक्रिया चलती है उससे जोड़े रखा जाए. सीएमओ ने कहा कि मरीजों के खाते में शासन से मिलने वाली धनराशि बहुत जल्द मिल जाएगी.



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