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अपग्रेड हुआ मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय; ऑडियो-विजुअल से समझें क्रांति की पूरी कहानी

अपग्रेड हुआ मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में 1857 की क्रांति से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक के विभिन्न पहलुओं को चित्रों या कलाकृतियों के माध्यम से देखा जा सकता है. अब इस संग्रहालय के कायाकल्प का प्रयास हो रहा है. अब यहां 1857 की क्रांति को ऑडियो-विजुअल माध्यम से भी देखा जा सकेगा. संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और संग्रहालय के अधीक्षक का जिम्मा संभाल रहे रोशन बहादुर ने बताया कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में कुल 5 गैलरी हैं. स्वाभिमान गैलरी, स्वराज गैलरी, संघर्ष गैलरी, संग्राम गैलरी और संकल्प गैलरी. यहां पर 1857 की क्रांति से लेकर क्रमबद्ध तरीके से एक-एक बिंदु को समझा जा सकता है. देश को कैसे आजादी मिली, किस तरह क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों को क्रांति की चिंगारी से शोला बनते समय सहा गया, सब कुछ यहां प्रदर्शित है. संग्रहालय अधीक्षक रोशन बहादुर. (Video Credit: ETV Bharat) इस राजकीय संग्रहालय में देश के गौरवशाली इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद है. अब यहां की संघर्ष गैलरी में एक प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके बाद अब यहां 1857 की क्रांति को यहां आने वाले दर्शक और पर्यटक विस्तार से देख भी सकेंगे. इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं पहली बार की गई है. संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रोशन बहादुर बताते हैं कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में ऑडियो-विजुअल के माध्यम से क्रांति के प्रत्येक अध्याय को समझा जा सकेगा.