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अपग्रेड हुआ मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय; ऑडियो-विजुअल से समझें क्रांति की पूरी कहानी

यहां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है. सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक म्यूजियम खोला जाता है.

अपग्रेड हुआ मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय.
अपग्रेड हुआ मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:50 AM IST

3 Min Read
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मेरठ: राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में 1857 की क्रांति से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक के विभिन्न पहलुओं को चित्रों या कलाकृतियों के माध्यम से देखा जा सकता है. अब इस संग्रहालय के कायाकल्प का प्रयास हो रहा है. अब यहां 1857 की क्रांति को ऑडियो-विजुअल माध्यम से भी देखा जा सकेगा.

संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और संग्रहालय के अधीक्षक का जिम्मा संभाल रहे रोशन बहादुर ने बताया कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में कुल 5 गैलरी हैं. स्वाभिमान गैलरी, स्वराज गैलरी, संघर्ष गैलरी, संग्राम गैलरी और संकल्प गैलरी.

यहां पर 1857 की क्रांति से लेकर क्रमबद्ध तरीके से एक-एक बिंदु को समझा जा सकता है. देश को कैसे आजादी मिली, किस तरह क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों को क्रांति की चिंगारी से शोला बनते समय सहा गया, सब कुछ यहां प्रदर्शित है.

संग्रहालय अधीक्षक रोशन बहादुर. (Video Credit: ETV Bharat)

इस राजकीय संग्रहालय में देश के गौरवशाली इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद है. अब यहां की संघर्ष गैलरी में एक प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके बाद अब यहां 1857 की क्रांति को यहां आने वाले दर्शक और पर्यटक विस्तार से देख भी सकेंगे. इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं पहली बार की गई है.

संस्कृति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रोशन बहादुर बताते हैं कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में ऑडियो-विजुअल के माध्यम से क्रांति के प्रत्येक अध्याय को समझा जा सकेगा.

महीने के आखिर तक यह व्यवस्था यहां शुरू हो जाएगी. वह बताते हैं कि यहां आने वाले दर्शकों, पर्यटकों को 90 वर्षों के दौरान देश के संघर्ष की हर छोटी बड़ी जानकारी आसानी से एक ही जगह पर मिल जाएगी.

यह भी देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए तो यह राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बेहद ही उपयोगी है. ऐसे में प्रोजेक्टर की मदद से जो शुरुआत होने वाली है, उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.

यहां जल्द ही सेकंड फ्लोर भी बनाया जाएगा, जिसमें देश की आजादी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया जाएगा. स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय परिसर में ही एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है. इसके लिए कोशिश तेज हो गई हैं.

रोशन बहादुर ने बताया प्रदेश भर में यूं तो और भी संग्रहालय हैं, लेकिन मेरठ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कई मामलों में अलग है. यहां मल्टीमीडिया का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है.

कोशिश है कि इसे और भी प्रभावशाली बनाया जाए. वर्चुअल माध्यम से भी यहां पर 1857 की क्रांति को लोगों को समझने के लिए प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि यहां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है. सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक म्यूजियम खोला जाता है.

म्यूजियम मंगलवार से रविवार तक खुला रहता है. सोमवार को बंद रहता है. यहां 1947 तक का इतिहास मौजूद है. साथ हीं हजारों ऐसी पुस्तकें हैं, जो कि इतिहास की गहनता से जानकारी देती हैं.

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