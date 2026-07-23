Explainer : पीएम आवास वादे पर बनी बीजेपी सरकार, ढाई साल बाद कितनों को मिला अपना घर, जानिए आंकड़े
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को काबिज करने में पीएम आवास योजना पूरा करने का वादा अहम था.लेकिन क्या वादे पूरे हुए आईए जानते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 1:11 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं रही, बल्कि सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनी. साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर लाखों गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखने का आरोप लगाया. गांव-गांव तक यह संदेश पहुंचाया कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो हर पात्र गरीब को पक्का मकान मिलेगा. चुनाव परिणाम आए, बीजेपी सरकार बनी और अब सरकार को बने ढाई साल से अधिक का समय बीत चुका है. ऐसे में वही प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कभी बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार थी, आज सरकार के कामकाज की कसौटी बन गई है.
बीजेपी सरकार कसौटी पर कितनी खरी
इसी बीच रायपुर जिले के नकटी गांव में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों पर बुलडोजर चलने की घटना ने इस पूरे मुद्दे को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है. विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार अपने कामकाज के आंकड़ों के जरिए जवाब दे रही है. आखिर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की वास्तविक स्थिति क्या है? कितने घर बनने थे, कितने बन चुके हैं और कितने अभी भी अधूरे हैं? विधानसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के आधार पर पेश है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के पक्के घर का सपना
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केंद्र सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है. इसका उद्देश्य ऐसे गरीब और बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं है. इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझेदारी होती है. पात्र हितग्राहियों को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपना पक्का मकान बना सकें. यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है.
2023 विधानसभा चुनाव में पीएम आवास बना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे अधिक चर्चा में रही.बीजेपी ने लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लाखों गरीब परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण गरीबों को उनका घर नहीं मिल सका.बीजेपी ने इसे गरीब विरोधी नीति बताते हुए चुनावी सभाओं से लेकर सड़क और सदन तक कांग्रेस को घेरा.
नए आवास को केंद्र सरकार ने नहीं की थी स्वीकृति प्रदान
दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नए आवासों की स्वीकृति में पर्याप्त सहयोग नहीं किया. कांग्रेस का कहना था कि केंद्र की नीतियों और वित्तीय सहयोग की कमी के कारण योजना प्रभावित हुई. दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया.
बीजेपी का वादा और सत्ता में वापसी
बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को गरीबों के सम्मान से जोड़ते हुए बड़ा वादा किया.पार्टी ने कहा कि सरकार बनने के बाद लंबित सभी प्रधानमंत्री आवासों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी और निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले सबसे प्रभावी मुद्दों में शामिल रहा.सत्ता परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.
ढाई साल बाद फिर गरमाया प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा
भाजपा सरकार को बने ढाई साल से अधिक का समय हो चुका है.इस दौरान सरकार लगातार दावा करती रही कि लाखों गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है.लेकिन हाल ही में रायपुर जिले के नकटी गांव में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों पर बुलडोजर चलने की घटना ने पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया.विपक्ष ने आरोप लगाया कि जिन गरीबों को सरकार ने स्वयं आवास स्वीकृत किए थे, उन्हीं के मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. इस घटना के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गई.
मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष आमने-सामने
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार से लिखित कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे. उन्होंने जानना चाहा कि जून 2026 तक आवास प्लस 2.0 सर्वे की स्थिति क्या है, क्या आधार लिंकिंग, सर्वर डाउन और कड़े मापदंडों के कारण लाखों गरीब परिवार पंजीकरण से वंचित रह गए हैं और यदि ऐसा हुआ है तो सरकार उन्हें दोबारा जोड़ने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है. इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2023 में स्वीकृत 18 लाख नए प्रधानमंत्री आवासों की वर्तमान भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी मांगी.उन्होंने निर्माण सामग्री की लगातार बढ़ती कीमतों, अवैध रॉयल्टी वसूली और हितग्राहियों को किस्त मिलने में हो रही देरी पर भी सरकार से जवाब तलब किया.
सरकार का जवाब: विधानसभा में पेश हुए आधिकारिक आंकड़े
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि जून 2026 तक आवास प्लस 2.0 सर्वे की प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए जिलेवार नया लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है.उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में कुल 18 लाख 12 हजार 743 पात्र परिवारों को तत्काल आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था.इसमें सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 की प्रतीक्षा सूची के 6 लाख 99 हजार 439 परिवार, आवास प्लस सूची के 8 लाख 19 हजार 999 परिवार, पहले से स्वीकृत निर्माणाधीन 2 लाख 46 हजार 215 आवास तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 47 हजार 90 आवास शामिल हैं.सरकार ने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक इन आवासों के निर्माण के लिए 26 हजार 908 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है.
निर्माण सामग्री और किस्तों पर सरकार का पक्ष
सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि के आधार पर सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया जाता.सरकार का कहना है कि लाभार्थी निर्धारित अनुदान राशि और स्वयं के सहयोग से मकान का निर्माण पूरा करते हैं।सरकार ने यह भी कहा कि हितग्राही स्वयं निर्माण कार्य करते हैं और निर्माण की प्रगति तथा जियो टैगिंग के आधार पर नियमों के अनुसार किस्तों का भुगतान लगातार किया जा रहा है.
राज्य का रिपोर्ट कार्ड: 18 लाख लक्ष्य, 10.93 लाख मकान तैयार
विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल 18 लाख 12 हजार 742 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 10 लाख 93 हजार 351 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 7 लाख 19 हजार 391 आवास अभी भी अधूरे हैं.यानी सरकार ने अब तक लगभग 60.3 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जबकि लगभग 39.7 प्रतिशत काम अभी बाकी है।यह आंकड़ा बताता है कि निर्माण कार्य लगातार आगे बढ़ा है, लेकिन लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरा होना बाकी है.
किन जिलों ने दिखाई सबसे तेज रफ्तार?
यदि केवल पूर्ण हुए आवासों की संख्या पर नजर डालें तो बिलासपुर राज्य में सबसे आगे दिखाई देता है.यहां 97,003 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 63,678 मकान पूरे हो चुके हैं. इसके बाद बलौदा बाजार में 61,010, रायगढ़ में 58,529, महासमुंद में 55,358, सक्ती में 53,516, कोरबा में 51,845, बलरामपुर में 51,414 और जांजगीर में 50,195 आवास पूरे हुए हैं.इन जिलों में प्रशासनिक स्तर पर निर्माण कार्य अपेक्षाकृत बेहतर गति से आगे बढ़ा है.
कौन से जिले अब भी सबसे पीछे?
दूसरी ओर कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति काफी धीमी दिखाई देती है. सबसे पीछे नारायणपुर है, जहां 11,107 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,303 मकान ही पूरे हो सके हैं.इसके बाद बीजापुर में 4,417, दंतेवाड़ा में 9,964, सुकमा में 10,744 और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 12,555 आवास पूरे हुए हैं.इन जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, परिवहन की कमी और निर्माण सामग्री की उपलब्धता जैसी समस्याएं निर्माण कार्य की गति को प्रभावित करती रही हैं.
जिलेवार तस्वीर: कहीं तेज रफ्तार, कहीं लंबा इंतजार
प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य जारी है. बालोद, धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, सरगुजा, मुंगेली, कबीरधाम और गरियाबंद जैसे जिलों में भी हजारों आवास पूरे किए जा चुके हैं.वहीं बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जैसे जिलों में भी निर्माण जारी है, हालांकि कई स्थानों पर लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि अभी भी कम है.
क्या केवल संख्या ही सफलता का पैमाना है?
जानकारों का मानना है कि केवल पूर्ण हुए आवासों की संख्या देखकर किसी जिले के प्रदर्शन का आकलन करना पूरी तरह उचित नहीं होगा. इसका कारण यह है कि प्रत्येक जिले का लक्ष्य अलग-अलग है. किसी जिले में लक्ष्य कम है तो कहीं बहुत अधिक.इसलिए वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन लक्ष्य के मुकाबले पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिए. फिर भी विधानसभा में पेश आंकड़े यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि राज्य के कई जिलों में निर्माण कार्य को और गति देने की आवश्यकता है.
राजनीतिक सवाल अभी भी कायम
प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में है.जिस योजना को भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, अब उसी योजना को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार से सवाल पूछ रही है.सरकार अपने कामकाज के आंकड़े पेश कर रही है, जबकि विपक्ष जमीनी स्तर पर निर्माण की गति, भुगतान में देरी और गरीबों की परेशानियों को मुद्दा बना रहा है.
वादा पूरा होने में अभी लंबा सफर बाकी
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 60 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है.यानी 10 लाख 93 हजार से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है. लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि 7 लाख 19 हजार से अधिक आवास अभी भी बनने बाकी हैं. ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि चुनावी वादा पूरी तरह जमीन पर उतर चुका है.
स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अभी भी केवल विकास की योजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है. आने वाले समय में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शेष आवासों का समय पर निर्माण, दुर्गम और पिछड़े जिलों में काम की गति बढ़ाना. सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि पात्र गरीब परिवारों तक योजना का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे,क्योंकि यही तय करेगा कि 2023 का चुनावी वादा वास्तव में कितना पूरा हुआ.
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