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प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षिका ने रचा खेल, मोबाइल से भेजी फोटो, मेल भी किया, मामला दर्ज

शंभूपुरा थाने में शिक्षिका ऋतु कड़वासरा के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है.

Chittorgarh SP Office
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 3:20 PM IST

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चित्तौड़गढ़: प्रतिनियुक्ति के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के सरकारी स्कूल में नियुक्त शिक्षिका ने षडयंत्र रच डाला. प्रतिनियुक्ति का फर्जी आदेश तैयार कर विभागीय अधिकारियों को भेज दिया और रिलीव का आदेश मांगा. चित्तौड़गढ़ जिले से नागौर ट्रांसफर लेने की कोशिश करने वाली विशेष अध्यापिका का षडयंत्र सामने आने के बाद इसके खिलाफ शंभूपुरा थाने में शिक्षा विभाग ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है.

प्रधानाध्यापक को दिखाया आदेश: शंभूपुरा थाने के एएसआई विक्रम सिंह ने बताया कि पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) सामरी प्रधानाचार्य जीवन सिंह शक्तावत ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया गया कि उनके अधीन आने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंदवड़ी में 12 जून, 2024 से लेवल-1 की नागौर के थाना गोटन निवासी विशेष अध्यापिका ऋतु कड़वासरा पुत्री मदन सिंह नागौर में कार्यरत है. गत दिनों ऋतु कड़वासरा ने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक रवि मोहनपुरिया को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान का एक आदेश दिखाया. यह आदेश दिखा कर शिक्षिका बोली कि उसकी प्रतिनियुक्ति राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चौहानों की ढाणी, हरसोलाव ब्लॉक, मेड़ता, नागौर हो गई है. इसलिए उसे कार्यमुक्त किया जाए.

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ईमेल पर भी आया वही आदेश: शिक्षिका ने अपने मोबाइल नंबर से प्रधानाध्यापक के मोबाइल नंबर पर आदेश की फोटो भी भेजी. आदेश संदिग्ध लगने पर प्रधानाध्यापक ने PEEO जीवन सिंह को सूचना दी और ऋतु को लेकर सामरी पहुंचे. PEEO ने विभागीय आदेश नहीं मिलने की बात कह कर कार्यमुक्त करने से मना किया. इस पर उसी दिन दोपहर में सामरी स्कूल के ईमेल पर वही आदेश आया. मामले में PEEO ने 20 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ से मार्गदर्शन मांगा. शिक्षा विभाग की ओर से मामले की जांच करवाई गई.

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जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा: इस जांच में प्रतिनियुक्ति का आदेश कूटरचित और फर्जी पाया गया. ऐसे में विभाग ने ऋतु कड़वासरा को निलंबित कर मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निंबाहेड़ा किया और 1 सितंबर को कार्यमुक्त कर दिया. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ने फर्जी दस्तावेज बना कर धोखाधड़ी करने पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए. इस पर जीवन सिंह शक्तावत ने शंभूपुरा थाने में शिक्षिका ऋतु कड़वासरा के खिलाफ रिपोर्ट दी. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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