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प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षिका ने रचा खेल, मोबाइल से भेजी फोटो, मेल भी किया, मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

चित्तौड़गढ़: प्रतिनियुक्ति के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के सरकारी स्कूल में नियुक्त शिक्षिका ने षडयंत्र रच डाला. प्रतिनियुक्ति का फर्जी आदेश तैयार कर विभागीय अधिकारियों को भेज दिया और रिलीव का आदेश मांगा. चित्तौड़गढ़ जिले से नागौर ट्रांसफर लेने की कोशिश करने वाली विशेष अध्यापिका का षडयंत्र सामने आने के बाद इसके खिलाफ शंभूपुरा थाने में शिक्षा विभाग ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है. प्रधानाध्यापक को दिखाया आदेश: शंभूपुरा थाने के एएसआई विक्रम सिंह ने बताया कि पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) सामरी प्रधानाचार्य जीवन सिंह शक्तावत ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया गया कि उनके अधीन आने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंदवड़ी में 12 जून, 2024 से लेवल-1 की नागौर के थाना गोटन निवासी विशेष अध्यापिका ऋतु कड़वासरा पुत्री मदन सिंह नागौर में कार्यरत है. गत दिनों ऋतु कड़वासरा ने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक रवि मोहनपुरिया को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान का एक आदेश दिखाया. यह आदेश दिखा कर शिक्षिका बोली कि उसकी प्रतिनियुक्ति राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चौहानों की ढाणी, हरसोलाव ब्लॉक, मेड़ता, नागौर हो गई है. इसलिए उसे कार्यमुक्त किया जाए. पढ़ें: सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर शिक्षक निलंबित