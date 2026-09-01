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हरियाणा सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर CAG ने उठाए सवाल,  तय सीमा के भीतर रेवेन्यू घाटे को रोकने में नाकाम

हरियाणा की वित्तीय स्थिति को लेकर CAG की रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा की पटल पर रखी गई.

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CAG Haryana (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 8:51 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 9:51 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन हरियाणा की वित्तीय स्थिति को लेकर CAG की रिपोर्ट की गई. रिपोर्ट में हरियाणा सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं. एक तरफ जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था में मध्यम वृद्धि देखी गई, वहीं पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर रही है, जो समग्र GDP में इसके योगदान में निरंतरता को दर्शाती है. हालांकि, गैर-कर राजस्व में सात प्रतिशत की कमी आई और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 17.6 प्रतिशत की गिरावट आई. वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य FRBM एक्ट के तहत तय सीमा के भीतर रेवेन्यू घाटे को रोकने में नाकाम रहा है.

इस रिपोर्ट की मुख्य बातेंः वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था में मध्यम वृद्धि देखी गई, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. राष्ट्रीय GDP में राज्य का योगदान 3.67 प्रतिशत रहा.

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धिः पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर रही है, जो समग्र GDP में इसके योगदान में निरंतरता को दर्शाती है. पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (5.05 प्रतिशत) हुई, जिसका मुख्य कारण अधिक कर संग्रह (विशेषकर GST) और केंद्र से करों के हस्तांतरण में वृद्धि थी. हालांकि, गैर-कर राजस्व में सात प्रतिशत की कमी आई और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 17.6 प्रतिशत की गिरावट आई. इन प्राप्तियों में सबसे बड़ा योगदान राज्य के अपने कर राजस्व का है, जो कुल प्राप्तियों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है; इसके बाद केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान का स्थान आता है.

पूंजीगत व्यय बजटीय स्तर से नीचे रहाः राज्य के व्यय में राजस्व व्यय (कुल व्यय का 88.94 प्रतिशत) की अधिक वृद्धि का प्रभाव रहा, विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागतों और सब्सिडी (राजस्व व्यय का 64 प्रतिशत, कुल व्यय का 57 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 76 प्रतिशत) के कारण, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश बची. पूंजीगत व्यय बजटीय स्तर से नीचे रहा, जो बुनियादी ढांचे में निवेश की बाधाओं को दर्शाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) कुल उधार का सिर्फ 17.67 प्रतिशत था. राज्य, FRBM एक्ट के तहत तय सीमा के भीतर रेवेन्यू घाटे को रोकने में नाकाम रहा, जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन (राजकोषीय मजबूती) की गुंजाइश कम हो गई. पिछले पांच सालों में राज्य की कुल देनदारियां बढ़ी हैं और पिछले साल के मुकाबले इनमें 10.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

DISCOMs की बिजली बिल की देनदारियां 253.82 करोड़ रुपये पहुंचाः ज्यादा बकाया देनदारियों से भविष्य में कर्ज चुकाने और ब्याज का बोझ बढ़ता है, जिससे मध्यम अवधि में फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी (राजकोषीय लचीलापन) और सीमित हो जाती है. राज्य सरकार पर कई ऐसी देनदारियां भी थीं जिनका भुगतान नहीं हुआ था, जैसे कि स्थानीय निकायों को राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान का ट्रांसफर न करना (1,170.27 करोड़ रुपये), रिफंड के लंबित मामले (827.54 करोड़ रुपये), विभिन्न विभागों के खिलाफ DISCOMs की बिजली बिल की देनदारियां (253.82 करोड़ रुपये), कर्ज के स्टॉक में शामिल न की गई ऑफ-बजट उधारी (146.53 करोड़ रुपये), NPS/वैधानिक फंड में राज्य के योगदान का कम/न ट्रांसफर या नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट/ब्याज देनदारियां (93.49 करोड़ रुपये) आदि. इन बिना भुगतान वाली देनदारियों की कुल कीमत ₹2,491.65 करोड़ थी, जो GSDP का 0.21 प्रतिशत और 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का 7.19 प्रतिशत है.

2,135 उपयोग प्रमाणपत्र जमा करने में देरीः इस वित्तीय वर्ष में भी 19 अनुदानों के राजस्व/पूंजी, चार्ज किए गए और वोट किए गए हिस्सों में बड़े पैमाने पर बचत देखी गई. 2024-25 के दौरान मंजूरी से ज्यादा खर्च नहीं हुआ. वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त खर्च राज्य विधानसभा द्वारा नियमित किए जाने के लिए लंबित है. 2,135 उपयोग प्रमाणपत्र (UC) जमा करने में देरी (जिनमें से 884 2019-20 से पहले के हैं), 40 स्वायत्त निकायों के 82 खाते लंबित होना (30 सितंबर 2025 तक) और 'माइनर हेड 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित होती है, भी चिंता का विषय हैं. रिपोर्ट में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में फंड की बेहतर ट्रैकिंग के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) और SNA-SPARSH को लागू करने जैसे सकारात्मक कदमों का उल्लेख है. हालांकि, SNA-SPARSH में पूरी तरह से माइग्रेशन अभी बाकी है.

राज्य सरकार को 13 अप्रैल 2026 को भेजी गई थी ऑडिट रिपोर्टः CAG की रिपोर्ट (वर्ष 2024-25 , 2026) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्यपाल को सौंपने और हरियाणा विधानसभा के समक्ष रखने के लिए तैयार किया गया था. ऑडिट रिपोर्ट 13 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार को भेजी गई थी और इसे विधानसभा में पेश किया गया है. हरियाणा राज्य के वित्त पर यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करती है.

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Last Updated : September 1, 2026 at 9:51 PM IST

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