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हरियाणा सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर CAG ने उठाए सवाल, तय सीमा के भीतर रेवेन्यू घाटे को रोकने में नाकाम

CAG Haryana ( IANS )

चंडीगढ़ः हरियाणा विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन हरियाणा की वित्तीय स्थिति को लेकर CAG की रिपोर्ट की गई. रिपोर्ट में हरियाणा सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं. एक तरफ जहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था में मध्यम वृद्धि देखी गई, वहीं पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर रही है, जो समग्र GDP में इसके योगदान में निरंतरता को दर्शाती है. हालांकि, गैर-कर राजस्व में सात प्रतिशत की कमी आई और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 17.6 प्रतिशत की गिरावट आई. वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य FRBM एक्ट के तहत तय सीमा के भीतर रेवेन्यू घाटे को रोकने में नाकाम रहा है. इस रिपोर्ट की मुख्य बातेंः वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था में मध्यम वृद्धि देखी गई, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. राष्ट्रीय GDP में राज्य का योगदान 3.67 प्रतिशत रहा. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धिः पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर रही है, जो समग्र GDP में इसके योगदान में निरंतरता को दर्शाती है. पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (5.05 प्रतिशत) हुई, जिसका मुख्य कारण अधिक कर संग्रह (विशेषकर GST) और केंद्र से करों के हस्तांतरण में वृद्धि थी. हालांकि, गैर-कर राजस्व में सात प्रतिशत की कमी आई और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 17.6 प्रतिशत की गिरावट आई. इन प्राप्तियों में सबसे बड़ा योगदान राज्य के अपने कर राजस्व का है, जो कुल प्राप्तियों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है; इसके बाद केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान का स्थान आता है.



पूंजीगत व्यय बजटीय स्तर से नीचे रहाः राज्य के व्यय में राजस्व व्यय (कुल व्यय का 88.94 प्रतिशत) की अधिक वृद्धि का प्रभाव रहा, विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागतों और सब्सिडी (राजस्व व्यय का 64 प्रतिशत, कुल व्यय का 57 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 76 प्रतिशत) के कारण, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए सीमित वित्तीय गुंजाइश बची. पूंजीगत व्यय बजटीय स्तर से नीचे रहा, जो बुनियादी ढांचे में निवेश की बाधाओं को दर्शाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) कुल उधार का सिर्फ 17.67 प्रतिशत था. राज्य, FRBM एक्ट के तहत तय सीमा के भीतर रेवेन्यू घाटे को रोकने में नाकाम रहा, जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन (राजकोषीय मजबूती) की गुंजाइश कम हो गई. पिछले पांच सालों में राज्य की कुल देनदारियां बढ़ी हैं और पिछले साल के मुकाबले इनमें 10.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.