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राजनाथ सिंह और अमित शाह के बाद पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारी, ये है पूरा प्लान

देहरादून: उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का पहुंचना जारी है. अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हल्द्वानी कार्यक्रम से सरकार कुछ फ्री ही हुई थी कि अब राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारी में जुट गई है.. हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन संभावित कार्यक्रम को देखते हुए शासन ने पूरी हुई योजनाओं का खाका जुटाना शुरू कर दिया है.

दरअसल, उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है. हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजथान सिंह हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया. इससे पहले अमित शाह भी हरिद्वार में आए थे.

चुनावी मोड में आई बीजेपी: वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियों की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है. शासन स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें विभिन्न विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. खासतौर पर उन योजनाओं की सूची तैयार की जा रही है, जो पूरी हो चुकी हैं या अंतिम चरण में हैं, ताकि प्रधानमंत्री के हाथों उनका लोकार्पण या शिलान्यास कराया जा सके.

मुख्य सचिव ले चुके है बैठक: इस पूरे आयोजन को लेकर मुख्य सचिव आनंदवर्धन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की जा चुकी है. इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों की प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएं. सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री के दौरे को विकास कार्यों के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाए.

राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पीएम मोदी का दौरा: राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संभावित दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरिद्वार का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था.

इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुमाऊं क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं. ऐसे में भाजपा ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अपने शीर्ष नेताओं के जरिए पहुंच बनाने की रणनीति अपनाई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम राज्य के किस हिस्से में आयोजित किया जाएगा, पार्टी इस बार स्थान चयन को लेकर बेहद सतर्क है.