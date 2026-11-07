छठ से पहले मिलेगी सैलरी..बिहार में सरकारी कर्मियों को शानदार तोहफा
BIHAR TEACHER SALARY: बिहार के शिक्षकों, पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. उन्हें दिवाली और छठ से पहले वेतन मिलेगा. रिपोर्ट-कृष्ण नंदन
Published : November 7, 2026 at 7:38 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 8:26 AM IST
पटना: बिहार में दीपावली और छठ महापर्व से पहले राज्य के शिक्षकों, पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाएगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों और जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है. खास बात यह है कि वेतन भुगतान में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दो दिन पहले ही समीक्षा बैठक में छठ से पहले शिक्षकों और शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों का लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया पत्र
वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में शिक्षा समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि त्योहारों को देखते हुए सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें दीपावली और छठ के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
शिक्षा मंत्री ने छठ से पहले भुगतान का दिया था आश्वासन
दरअसल, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दो दिन पूर्व विभागीय समीक्षा बैठक में लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का मामला उठाया था. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि इन सभी कर्मियों का बकाया वेतन छठ महापर्व से पहले उपलब्ध कराया जाए. साथ ही भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं करने की हिदायत भी दी थी. अब वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को त्योहार से पहले वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
वेतन भुगतान में देरी हुई तो होगी कार्रवाई
वित्त विभाग ने गृह और शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ी विसंगतियों की जांच भी अविलंब पूरी करने को कहा है. निर्देश में साफ किया गया है कि त्योहार से पहले वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के स्तर पर देरी के कारणों की जांच कराई जाएगी. इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी. विभाग ने सभी कार्यालयों और अधीनस्थ इकाइयों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है.
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी
वहीं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उप महासचिव मनोज कुमार ने वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार नजदीक हैं, लेकिन अब तक राज्य के सभी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है. वेतन विपत्र में गड़बड़ी की जांच के नाम पर शिक्षकों का वेतन रोकना उचित नहीं है, क्योंकि विपत्र तैयार करने से लेकर भुगतान की मंजूरी तक की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होती है. उन्होंने विद्यालयों में कायाकल्प योजना की राशि नहीं मिलने और चार-पांच महीने से एमडीएम वेंडरों का भुगतान लंबित रहने का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो शिक्षक संगठन आंदोलन करेगा.
ये भी पढ़ें-
बिहार में शिक्षक वेतन भुगतान में 1.85 करोड़ की गड़बड़ी, 38 जिलों में ऑडिट
बिहार में 60 लाख का घोटाला; मां, बीवी और बहन के नाम पर उड़ाई शिक्षाकर्मियों की सैलरी