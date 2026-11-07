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छठ से पहले मिलेगी सैलरी..बिहार में सरकारी कर्मियों को शानदार तोहफा

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पटना: बिहार में दीपावली और छठ महापर्व से पहले राज्य के शिक्षकों, पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाएगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों और जिला पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है. खास बात यह है कि वेतन भुगतान में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दो दिन पहले ही समीक्षा बैठक में छठ से पहले शिक्षकों और शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों का लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.