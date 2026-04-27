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लाडनूं उपखंड अधिकारी के खिलाफ आंदोलन पर उतरे कर्मचारी, अब पेन डाउन हड़ताल

कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों में आने वाले आम लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है. दफ्तरों में पैंडेंसी बढ़ गई है.

Protest Against SDM Ladnun
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारी (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में लाडनूं उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है. संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर कर्मचारी सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए और पेन डाउन हड़ताल पर चले गए. इस हड़ताल के कारण तहसील, एसडीएम, डीसी और राजस्व विभाग के दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मामला एसडीएम मीनू वर्मा द्वारा अपने अधीनस्थ चार कर्मचारियों को नियम 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने से जुड़ा है. कर्मचारी इसे नियमविरुद्ध और अवैध बता रहे हैं. उनका आरोप है कि एसडीएम अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए अधीनस्थों को प्रताड़ित कर रही हैं. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी.

आईटी यूनियन के जिलाध्यक्ष विनोद जांगिड़ ने बताया कि लाडनूं उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है. संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार से जिले भर के कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और पेन डाउन हड़ताल पर चले गए. इस दौरान एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. लाडनूं उपखंड अधिकारी वर्मा द्वारा अपने अधीनस्थ चार कर्मचारियों को नियम 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने से जुड़ा है, जिसे कर्मचारी संगठन नियमविरुद्ध और अवैध कार्रवाई बता रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी द्वारा स्वयं की अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और बिना पूर्व नोटिस के कार्रवाई की गई है, जो कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है.

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धरने पर बैठे कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उपखंड अधिकारी के खिलाफ राज्य स्तर पर न्यायिक कार्यों में अनियमितता की शिकायतें हुई थीं, जिनकी जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है. कर्मचारियों का कहना है कि इस दोष को अधीनस्थ कर्मियों पर डालने की नीयत से यह कार्रवाई की गई है. इस पूरे घटनाक्रम से राजस्व मंत्रालयिक संवर्ग, निजी सहायक संवर्ग और कंप्यूटर कर्मचारियों में भारी रोष है. कर्मचारी संगठन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हड़ताल पर बैठ गए हैं. उनकी मांग है कि अवैध कार्रवाई को तुरंत निरस्त किया जाए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में राज्यभर में पेन डाउन हड़ताल कर विभागीय कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा.

बिना नोटिस दिया आरोप पत्र: प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के 17 सीसीए के तहत चार्जशीट देना पूरी तरह गलत और नियमों के खिलाफ है. इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया गया. डीसी, एसडीएम, तहसीलदार दफ्तरों के कर्मचारी, पटवारी और राजस्व अधिकारी सोमवार से हड़ताल पर हैं. हड़ताल के कारण दफ्तरों में कामकाज ठप होने से आम लोग परेशान हैं. सेवा केंद्रों में लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन जब लोग दस्तावेज लेने पहुंचते हैं, तो उन्हें हड़ताल की बात कहकर लौटाया जा रहा है. सेवा केंद्र में रोजाना 863 आवेदन आते हैं. पेंडेंसी दो हज़ार के पास पहुंच चुकी है.

एसडीएम ने कहा— आरोप निराधार

"मैंने कुछ गलत नहीं किया है. नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह की है. अगर नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे तो भले ही कोई आरोप लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं नियमों के विरुद्ध नहीं गई. कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं."

-मीनू वर्मा, उपखंड अधिकारी, लाडनूं

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