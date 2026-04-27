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लाडनूं उपखंड अधिकारी के खिलाफ आंदोलन पर उतरे कर्मचारी, अब पेन डाउन हड़ताल

जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारी ( ETV Bharat Kuchamancity )

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में लाडनूं उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया है. संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर कर्मचारी सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए और पेन डाउन हड़ताल पर चले गए. इस हड़ताल के कारण तहसील, एसडीएम, डीसी और राजस्व विभाग के दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मामला एसडीएम मीनू वर्मा द्वारा अपने अधीनस्थ चार कर्मचारियों को नियम 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने से जुड़ा है. कर्मचारी इसे नियमविरुद्ध और अवैध बता रहे हैं. उनका आरोप है कि एसडीएम अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए अधीनस्थों को प्रताड़ित कर रही हैं. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी. आईटी यूनियन के जिलाध्यक्ष विनोद जांगिड़ ने बताया कि लाडनूं उपखंड अधिकारी मीनू वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है. संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार से जिले भर के कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए और पेन डाउन हड़ताल पर चले गए. इस दौरान एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. लाडनूं उपखंड अधिकारी वर्मा द्वारा अपने अधीनस्थ चार कर्मचारियों को नियम 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी करने से जुड़ा है, जिसे कर्मचारी संगठन नियमविरुद्ध और अवैध कार्रवाई बता रहे हैं. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी द्वारा स्वयं की अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और बिना पूर्व नोटिस के कार्रवाई की गई है, जो कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है. पढ़ें: डीडवाना कस्टोडियन जमीन विवाद: हजारों किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, विधायक मुकेश भाकर घायल