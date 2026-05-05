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RGHS में चरमराई व्यवस्था: कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, आर-पार की लड़ाई का ऐलान

जयपुर: राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में पिछले एक साल से इलाज नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है और आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. आरजीएचएस में चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मंगलवार से आंदोलन की शुरुआत की. इसके तहत प्रदेश भर में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. प्रदेश भर में कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर कामकाज निपटाया और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया.

राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नारेबाजी की. करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारी काली पट्टी बांधकर ही अपने कार्यालय गए. राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों को एक साल से इलाज नहीं मिल पा रहा है. राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, जबकि तनख्वाह से इलाज के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं. निजी अस्पतालों में न इलाज मिल रहा है और न ही फार्मेसी पर दवाइयां.