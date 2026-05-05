RGHS में चरमराई व्यवस्था: कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, आर-पार की लड़ाई का ऐलान
राज्य के कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि आरजीएचएस स्कीम के तहत गत एक साल से उन्हें इलाज की सुविधा नहीं मिल रही.
Published : May 5, 2026 at 1:35 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में पिछले एक साल से इलाज नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है और आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. आरजीएचएस में चरमराई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मंगलवार से आंदोलन की शुरुआत की. इसके तहत प्रदेश भर में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. प्रदेश भर में कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर कामकाज निपटाया और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया.
राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कर्मचारियों ने नारेबाजी की. करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारी काली पट्टी बांधकर ही अपने कार्यालय गए. राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों को एक साल से इलाज नहीं मिल पा रहा है. राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, जबकि तनख्वाह से इलाज के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं. निजी अस्पतालों में न इलाज मिल रहा है और न ही फार्मेसी पर दवाइयां.
पढ़ें: कर्मचारी संगठनों का आरोप- RGHS में नहीं मिल रहा कैशलेस इलाज, आंदोलन की चेतावनी
अस्पतालों का कहना है कि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है. राठौड़ ने कहा कि हमारी तनख्वाह से भुगतान होने के बावजूद इलाज नहीं मिल रहा, यह सरकार के लिए शर्म की बात है. राठौड़ ने कहा कि आज से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है. यदि आरजीएचएस में हालात नहीं सुधरे तो ब्लॉक, तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने सवाल उठाया कि कर्मचारियों के खाते से काटा गया पैसा कहां जा रहा है? सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए.
भुगतान नहीं होने तक बहिष्कार: चिकित्सक संगठन IMA के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि अब तक केवल वार्ता हुई है और आश्वासन मिला है. जब तक सभी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आदेश जारी नहीं होते और बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक आरजीएचएस का बहिष्कार जारी रहेगा. योजना की संरचना में गंभीर खामियां हैं.