सरकारी कर्मियों के लिए गुड न्यूज, क्रिसमस से पहले मिलेगा वेतन!
झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को क्रिसमस से पहले उनका वेतन मिलेगा.
Published : December 19, 2025 at 8:04 PM IST
रांचीः हेमंत सरकार ने क्रिसमस को लेकर दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान 23 दिसंबर से करने का निर्णय लिया है. झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक ने पत्रांक 3170/15.12.2025 के माध्यम से राज्य सरकार को अनुरोध किया गया था.
इसके बाद झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मिर्यों को माह दिसंबर के मासिक वेतन का भुगतान 23.12.2025 से किया जाएगा. इस संबंध में सरकार के उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने राज्य के सभी कोषागार को पत्र जारी करते हुए 23 दिसंबर से मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है.
झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया स्वागत
त्योहार को लेकर समय पूर्व वेतन देने की परंपरा रही है चाहे वो दुर्गा पूजा हो या दीपावली-छठ या ईद या होली या क्रिसमस राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करती रही है. इससे पहले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर भी हेमंत सरकार ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए थे. राज्य सरकार के इस निर्णय का झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया है.
राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि त्योहार के मौके पर वेतन आ जाने से जहां इस मौके पर होनेवाले खर्च को करने में सहुलियत होती है. वहीं घरेलू बाजार भी इससे मजबूत होता है. उन्होंने कहा कि क्रिसमस एक खास पर्व है और इसके साथ ही नया साल का जश्न शुरू होता है. ऐसे में समय से पूर्व वेतन मिल जाने से दुगुनी खुशी कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा.
