स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलने में सरकारी कर्मचारियों की आ रही परेशानी, महासंघ ने स्वास्थ्य सचिव से जल्द समाधान निकालने की मांग की
झारखंड सरकार की राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 21, 2026 at 6:01 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य में कार्यरत व सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए 01 मार्च 26 से 04 मई 26 के बीच टाटा AIG और झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के बीच MOU नहीं होने के कारण कर्मचारियों को इस अवधि में हुए इलाज की प्रतिपूर्ति में आ रही दिक्कतों को अविलंब हल करने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से किया है.
राज्य के कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है. वर्तमान में नियमित व सेवानिवृत कर्मचारी जो विगत दिनांक 01 मार्च 2026 से 04 मई 2026 के बीच जो इलाज कराए हैं उनके खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए क्लेम बिल संबंधित बीमा कंपनी आवेदन लेने से इनकार कर रही है. जबकि स्वास्थ्य बीमा के लिए सभी कर्मचारी हर वर्ष बीमा की राशि का भुगतान समय पर कर रहे हैं. टाटा AIG बीमा कंपनी और झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, झारखंड सरकार के बीच इलाज पर खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए AMU हुआ है.
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जताई नाराजगी
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई है. महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह के अनुसार 01 मार्च 2026 से 04 मई 2026 के बीच जसास और टाटा AIG के बीच MOU नहीं हो सका है, लेकिन इस बीच कई सेवानिवृत कर्मचारी, नियमित कर्मचारी उक्त अवधि में अपना इलाज पर खर्च कर चुके थे. जब खर्च की गई रकम की प्रतिपूर्ति हेतु टाटा AIG, MD इंडिया इंश्योरेंस ऑफिस अपना क्लेम फॉर्म जमा करने जा रहे हैं तो वहां से उक्त अवधि का प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन संबंधित कर्मचारी से लेने से इनकार किया जा रहा है. इस कारण संबंधित कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जा रही है.
इस संबंध में पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को इस समस्या का निदान अविलंब करने का आग्रह किया गया था. ऐसी स्थिति में अब झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का शिष्टमंडल अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से मिलकर इस समस्या का निदान करने का अनुरोध करेगा.