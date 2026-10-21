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स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलने में सरकारी कर्मचारियों की आ रही परेशानी, महासंघ ने स्वास्थ्य सचिव से जल्द समाधान निकालने की मांग की

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य में कार्यरत व सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए 01 मार्च 26 से 04 मई 26 के बीच टाटा AIG और झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के बीच MOU नहीं होने के कारण कर्मचारियों को इस अवधि में हुए इलाज की प्रतिपूर्ति में आ रही दिक्कतों को अविलंब हल करने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से किया है.

राज्य के कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है. वर्तमान में नियमित व सेवानिवृत कर्मचारी जो विगत दिनांक 01 मार्च 2026 से 04 मई 2026 के बीच जो इलाज कराए हैं उनके खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए क्लेम बिल संबंधित बीमा कंपनी आवेदन लेने से इनकार कर रही है. जबकि स्वास्थ्य बीमा के लिए सभी कर्मचारी हर वर्ष बीमा की राशि का भुगतान समय पर कर रहे हैं. टाटा AIG बीमा कंपनी और झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, झारखंड सरकार के बीच इलाज पर खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए AMU हुआ है.