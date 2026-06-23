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मनचाही जगह ट्रांसफर के लिए चक्कर लगा रहे कर्मचारी, मंत्रियों के आवासों पर जुटने लगी भीड़

वहीं, मुख्यमंत्री आवास पर भी लोग अपनी-अपनी समस्याएं और तबादलों को लेकर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, मंत्री आवास पर उपलब्ध नहीं हैं. सिविल लाइंस में कई मंत्रियों के बंगले तो ऐसे भी हैं, जहां पर दरवाजे भी नहीं खुले हैं. सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि जैसे-जैसे तबादलों की अंतिम तिथि नजदीक आती जाएगी, वैसे ही तबादलों को लेकर लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी. कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों सचिवालय में भी देखने को मिल रहा है. यहां भी लोग तबादलों को लेकर मंत्रियों के चैंबर और विभागों के चक्कर लगा रहे हैं.

जयपुर : प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों पर से बैन हटाने के बाद अब कर्मचारी मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिए मंत्रियों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं. राजधानी के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में इन दिनों मंत्रियों के आवास पर सुबह से ही तबादले और पोस्टिंग को लेकर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. सिविल लाइंस में सबसे ज्यादा भीड़ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के आवास पर है.

विधायक आवास पर भी पहुंच रहे लोग : तबादलों के लिए डिजायर लिखवाने के लिए भी कर्मचारी और उनके परिजन अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों के सरकारी और निजी आवासों पर भी पहुंच रहे हैं और क्षेत्र और मनचाही जगह पर तबादलों के लिए डिजायर लिखवा रहे हैं. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के सरकारी आवास पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है. मंत्री के आवास पर मौजूद नर्सिंग कर्मचारी अंकिता कटारा का कहना है कि मुझे दूसरे स्थान पर काम करते हुए 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे में मूल स्थान पर भेजा जाए. ट्रांसफर की गुहार लेकर चिकित्सा मंत्री के आवास पर आए हैं.

सिविल लाइंस में मंत्रियों के घरों के बंद दरवाजे (ETV Bharat Jaipur)

कोटा में तैनात प्रीति नामा भी अपने पति अंकित नामा के ट्रांसफर की फरियाद लेकर चिकित्सा मंत्री का आवास पर पहुंची. प्रीति नामा ने कहा कि हम पति-पत्नी दोनों एक ही विभाग में पोस्टेड हैं, लेकिन वो कोटा और पति झालावाड़ में हैं. पति चित्तौड़गढ़ से झालावाड़ डेपुटेशन पर गए थे. दोनों के अलग-अलग पोस्टेड होने से छोटे बच्चे और बुजर्ग माता-पिता सब डिस्टर्ब हैं. मंत्री के पास यही फरियाद लेकर आए हैं कि मेरे पति का अन्य स्थान पर ट्रांसफर नहीं किया जाए. उन्हें झालावाड़ में ही परमानेंट पोस्टिंग दे दी जाए.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के सरकारी आवास पर जुटे लोग. (ETV Bharat Jaipur)

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एक अन्य महिला कर्मचारी ने बताया कि वो मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं. वो बांसवाड़ा के परतापुर की रहने वाली हैं और टीएसपी एरिया से हैं, लेकिन उन्हें नॉन टीएसपी एरिया में पोस्टिंग दे दी गई है. अब वो चाहती हैं कि उन्हें टीएसपी एरिया में ही पोस्टिंग दी जाए. नियम भी यही कहते हैं कि पीएसपी एरिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जाए.

दिव्यांग शिक्षक बोले, गृह जिले में ही हो ट्रांसफर : दिव्यांग शिक्षक जितेंद्र गौड़ का कहना है कि वो 83 परसेंट दिव्यांग हैं. दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गृह जिले में ही उन्हें पोस्टिंग मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा नीति निदेशालय ने गृह जिले से 600 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी, ना वहां पर रहने के लिए अच्छा कमरा मिलता ही नहीं मेडिकल सुविधा. ऐसे में उनकी गुहार है कि उन्हें उनके गृह जिले खींवसर नागौर में ही पोस्टिंग दे दिए जाए, जो कि नियमों में भी आता है.