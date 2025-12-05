ETV Bharat / state

ड्रग्स केस में पकड़े जाने पर सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा बर्खास्त, जानिए क्या बोले डीसी

मंडी: जिला प्रशासन ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने साफ कहा कि चिट्टे और अन्य नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर अत्यंत सख्ती से अमल किया जाएगा. ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़े जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी और ऐसे कर्मचारियों को बिना देरी के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा.

उपायुक्त ने बताया कि 'अब तक जिला में ड्रग्स मामलों में संलिप्त पाए गए दो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है. यही नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अतिक्रमण के दो मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिन पर भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का लक्ष्य सरकारी तंत्र को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.'

बीते रोज उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे. बैठक में कहा गया कि जिस भी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. ऐसे सभी मामलों में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए, ताकि लंबित प्रकरणों में भी जल्द निर्णय लिया जा सके.