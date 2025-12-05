ETV Bharat / state

ड्रग्स केस में पकड़े जाने पर सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा बर्खास्त, जानिए क्या बोले डीसी

चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. ड्रग्स तस्करी में पकड़े जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की तुरंत बर्खास्तगी होगी

डीसी मंडी अपूर्व देवगन
डीसी मंडी अपूर्व देवगन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
मंडी: जिला प्रशासन ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने साफ कहा कि चिट्टे और अन्य नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर अत्यंत सख्ती से अमल किया जाएगा. ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़े जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी और ऐसे कर्मचारियों को बिना देरी के सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा.

उपायुक्त ने बताया कि 'अब तक जिला में ड्रग्स मामलों में संलिप्त पाए गए दो कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है. यही नहीं, कुछ कर्मचारियों के खिलाफ अतिक्रमण के दो मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिन पर भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन का लक्ष्य सरकारी तंत्र को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.'

बीते रोज उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे. बैठक में कहा गया कि जिस भी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. ऐसे सभी मामलों में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए, ताकि लंबित प्रकरणों में भी जल्द निर्णय लिया जा सके.

उपायुक्त ने बताया कि जिला की 24 पंचायतों को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष निगरानी योजना तैयार की गई है. प्रशासन और पुलिस इन पंचायतों में ड्रग्स की आवाजाही पर सख्त नजर रखेंगे. साथ ही, युवा वॉलंटियर्स को भी अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने को कहा गया है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रहे नशा उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव कठोर कदम उठाता रहेगा. नशे के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

