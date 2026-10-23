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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को देना होगा खर्चे का रिकॉर्ड, बदल गए अब ये नियम

उत्तराखंड सचिवालय ( फोटो- ETV Bharat )

राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2026 में संशोधन: उत्तराखंड शासन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2026 में संशोधन किया है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस संशोधन के बाद कर्मचारियों को चल संपत्ति के लेन-देन के मामलों में बड़ी राहत मिली है.