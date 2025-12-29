ETV Bharat / state

घर में घुसकर सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

हमीरपुर: हमीरपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. भोरंज उपमंडल में 28 दिसंबर की देर रात एक व्यक्ति पर उसके ही गांव के आरोपी ने घर में घुसकर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

यह घटना भोरंज क्षेत्र के ग्राम सपनेहड़ा, डाकघर बराड़ा की है. पीड़ित के बड़े भाई देवराज के अनुसार, 55 वर्षीय कुलवीर सिंह अपने घर में सो रहे थे, तभी गांव के ही आरोपी बलदेव ने जबरन घर में प्रवेश किया. रात करीब 2:30 बजे आरोपी ने तेजधार हथियार दराट से कुलवीर सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

सिर, कान और चेहरे पर किए कई वार

हमलावर ने कुलवीर सिंह के सिर, कान, नाक, दांत सहित शरीर के कई हिस्सों पर वार किए. आरोप है कि आरोपी ने दांतों से पीड़ित का कान काटने का भी प्रयास किया. गंभीर चोटों के कारण पीड़ित लहूलुहान हो गया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीण

हमले के दौरान कुलवीर सिंह की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आरोपी से हथियार छीना और किसी तरह पीड़ित की जान बचाई. इसके बाद तुरंत आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई. ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.