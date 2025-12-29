घर में घुसकर सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल
हमीरपुर के भोरंज में एक सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. फिलहाल पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 4:57 PM IST
हमीरपुर: हमीरपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. भोरंज उपमंडल में 28 दिसंबर की देर रात एक व्यक्ति पर उसके ही गांव के आरोपी ने घर में घुसकर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
घर में घुसकर किया जानलेवा हमला
यह घटना भोरंज क्षेत्र के ग्राम सपनेहड़ा, डाकघर बराड़ा की है. पीड़ित के बड़े भाई देवराज के अनुसार, 55 वर्षीय कुलवीर सिंह अपने घर में सो रहे थे, तभी गांव के ही आरोपी बलदेव ने जबरन घर में प्रवेश किया. रात करीब 2:30 बजे आरोपी ने तेजधार हथियार दराट से कुलवीर सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिला.
सिर, कान और चेहरे पर किए कई वार
हमलावर ने कुलवीर सिंह के सिर, कान, नाक, दांत सहित शरीर के कई हिस्सों पर वार किए. आरोप है कि आरोपी ने दांतों से पीड़ित का कान काटने का भी प्रयास किया. गंभीर चोटों के कारण पीड़ित लहूलुहान हो गया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीण
हमले के दौरान कुलवीर सिंह की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आरोपी से हथियार छीना और किसी तरह पीड़ित की जान बचाई. इसके बाद तुरंत आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई. ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा, "पुलिस ने पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 और 115(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर आरोपी को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी."
अस्पताल से एम्स बिलासपुर रेफर
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सिविल अस्पताल भोरंज पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद बेहतर उपचार के लिए कुलवीर सिंह को एम्स बिलासपुर भेज दिया. चिकित्सकों के अनुसार सिर का सीटी स्कैन, नाक-कान-गला, दंत और हड्डी रोग विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही चोटों की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.
सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं पीड़ित
जानकारी के अनुसार कुलवीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरव्याड में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं. घटना के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय लोगों में भी गहरा आक्रोश है. लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग
पीड़ित के बड़े भाई देवराज ने घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आरोपी को मानसिक रूप से असंतुलित बताया जा रहा है, जो पूरी तरह भ्रामक है. देवराज ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
