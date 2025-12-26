ETV Bharat / state

चंबा में चरस के साथ सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, नशा तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन

चंबा: चंबा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को चंबा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चरस के साथ एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला जल शक्ति विभाग में कार्यरत बताई जा रही है. इस गिरफ्तारी ने न केवल नशा माफिया की गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी गंभीर चर्चा छेड़ दी है.

नाके के दौरान पकड़ी गई स्कूटी सवार महिला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई तीसा-चंबा मार्ग पर कांदला के पास रामपुर मोड़ पर की गई. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (SIU) की टीम ने नियमित नाके के दौरान एक स्कूटी सवार महिला को जांच के लिए रोका. महिला ने स्कूटी सड़क किनारे लगाई, जिसके बाद पुलिस ने स्कूटी की डिक्की की तलाशी ली.

डिक्की से बरामद हुई 1.4 किलो चरस