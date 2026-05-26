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पेट्रोल–डीजल पर वैट से रोजाना 100 करोड़ कमा रही सरकार, दाम बढ़ने से हर दिन 3 करोड़ से ज्यादा की एक्स्ट्रा इनकम

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. ऐसे में सरकार को वैट में कटौती करनी चाहिए.

Crowd of customers at a petrol pump
पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की भीड़ (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से अब आम जनता के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुए धीरे-धीरे महंगी हो रही हैं. जब भी डीजल के मूल्यों में वृद्धि होती है, तो महंगाई दर में स्वत वृद्धि हो जाती है. इसी बीच राजस्थान सरकार को पेट्रोल-डीजल पर वैट और रोड सेस से लगातार बढ़ा हुआ राजस्व मिल रहा है. वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल पर 29.04% और डीजल पर 17.30% वैट लागू है. क्योंकि यह टैक्स फिक्स रुपयों में न होकर प्रतिशत पर आधारित है, इसलिए जब भी तेल कंपनियां बेस प्राइज बढ़ाती हैं, राज्य सरकार का टैक्स मुनाफा भी अपने आप बढ़ जाता है. हाल ही में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की मांग रखी थी. एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से आमजन ऐसे में सरकार तेल पर लगने वाले वैट को कम कर आम जन को राहत दे. आंकड़ों की बात करें, तो बढ़ी हुई तेल की कीमतों से सरकार को हर दिन 3 करोड़ 73 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है.

क्या है तेल बिक्री के आंकड़े?: राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हर साल प्रदेश में डीजल की बिक्री लगभग 612 करोड़ लीटर है. जबकि पेट्रोल की बात करें, तो यह बिक्री 276 करोड़ लीटर के आसपास है. यानी प्रतिदिन डीजल 1 करोड़ 68 लाख लीटर जबकि पेट्रोल लगभग 76 लाख लीटर के आसपास बिकता है. इन दोनों से सरकार की हर दिन की कमाई लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक है.

A young man refueling at a petrol pump
पेट्रोल पंप पर तेल भरवाता युवक (ETV Bharat File Photo)

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आंकड़ों के मुताबिक:

  • 1 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल से सरकार को कुल 39.51 रुपए प्रति लीटर राजस्व मिल रहा था.
  • 15 मई को राजस्व बढ़कर 40.70 रुपए हो गया.
  • 19 मई, 2026 तक राजस्व बढ़कर 41.04 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया.
  • इसमें पेट्रोल पर वैट 23.22 से बढ़कर 24.17 रुपए और डीजल पर 13.04 से बढ़कर 13.62 रुपए प्रति लीटर हो गया.
  • सरकार बढ़ी हुई तेल की कीमतों से 3 करोड़ 73 लाख रुपए हर दिन कमा रही है.

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4 बार बढ़े दाम: बीते 12 दिनों की बात करें, तो तेल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हुई है. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव शशांक कोरानी का कहना है कि तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. ऐसे में सरकार को वैट में कटौती कर आमजन को राहत देनी चाहिए. बीते 4 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 94 पैसे महंगा हुआ है. जबकि डीजल 7 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ है.

Diesel being filled in a car at a fuel pump
पंप पर कार में भरा जाता डीजल (ETV Bharat File Photo)

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करोड़ों की होती है कमाई:

  • हर साल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की खपत बड़ी मात्रा में
  • डीजल की हर साल बिक्री लगभग 612 करोड़ लीटर से अधिक
  • पेट्रोल की खपत 276 करोड़ लीटर से अधिक
  • सरकार को हर रोज लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा
  • सालाना राजस्व लगभग 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक का

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