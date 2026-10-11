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फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सरकारी सेंटर बंद, ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र से हटाए गए कर्मी

ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र देहरादून ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून: फर्जी प्रमाण पत्र प्रकरण पर सरकारी जनाधार (ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र) भी कार्रवाई की जद में आ गया है. स्थिति यह है कि सरकारी केंद्र में तैनात कर्मचारियों को हटाने के आदेश हो चुके हैं और इस सरकारी केंद्र को बंद करने के भी आदेश कर दिए गए हैं. कलेक्ट्रेट स्थित जन आधार केंद्र से भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस केंद्र को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है.