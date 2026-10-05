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झारखंड में सरकारी डॉक्टर 9-10 अक्टूबर को काला बिल्ला लगाकर देखेंगे मरीज, 21 को प्रदर्शन, 22 से करेंगे हड़ताल

झासा सदस्य ने सरकार को सौंपा ज्ञापन ( ईटीवी भारत )

रांची: बिहार या केंद्र सरकार के तर्ज पर झारखंड के सरकारी चिकित्सकों को भी डीएसीपी देने सहित कई मांगों को लेकर झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) ने अपने पूर्व घोषित चरणबद्ध आंदोलन में मामूली बदलाव किया है. अब राज्यभर के सरकारी डॉक्टर्स 9 और 10 अक्टूबर को काला बिल्ला लगाकर मरीजों का इलाज करेंगे. इससे पहले 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सोशल मीडिया पर जनता के बीच यह संदेश जागरूकता के रूप में फैलाएंगे.