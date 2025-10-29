सरकारी डॉक्टर्स और किसान यूनियन ने दिया थाने पर धरना; चोरी का खुलासा न होने से बढ़ी नाराजगी

ETV Bharat / state

सीओ सिटी अमरदीप कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में डॉ. दीपक चौधरी के आवास पर चोरी की घटना हुई थी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
शामली: जनपद से सरकारी चिकित्सकों की नई तस्वीर सामने आई है. सरकारी चिकित्सक भारतीय किसान यूनियन की राह पर चलते हुए दिखाई दिए. चोरी के मामले का खुलासा न होने पर सरकारी चिकित्सकों ने थाने में डेरा डाल दिया. भारतीय किसान यूनियन की तर्ज पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. यह मामला टिकैट परिवार के दामाद से जुड़ा है.

करीब 10 दिन पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर सीएचसी प्रभारी दीपक चौधरी के कैंपस स्थित आवास पर अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी की गई थी. 10 दिन बीत जाने के बाद भी चोर नहीं पकड़े जा सके. इसी बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों कपिल खटियान संगठन के अन्य लोगों और दर्जनों चिकित्सकों, स्वास्थकर्मियों ने शहर कोतवाली पर धरना दिया.

सभी ने सीएचसी प्रभारी दीपक चौधरी के आवास पर हुई लाखों रुपए की चोरी के खुलासे की मांग की और नारेबाजी भी की. पुलिस अधिकारियों ने सरकारी चिकित्सकों और भाकियू नेताओं से बातचीत की. एक सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा करने का आश्वसन दिया. इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया.

सीएचसी प्रभारी डॉ. दीपक चौधरी टिकैत परिवार के दामाद हैं. इस मामले में राकेश टिकैत भी शामली पहुंचे थे. उन्होंने पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की थी.

डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि मेरे कैंप कार्यालय पर चोरी की घटना हुए कई दिन बीत चुके है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया. इसके चलते हम कुछ लोग थाने में पहुंचे. हमारी गैर-मौजूदगी में भी अस्पताल में सभी तरह की सेवाएं निरंतर जारी रहीं. इस संबंध में हमारी एसपी और सीओ सिटी से बात हुई है. उन्होंने हमें एक सप्ताह में घटना का खुलासा किए जाने का आश्वासन दिया है.

सीओ सिटी अमरदीप कुमार ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में डॉ. दीपक चौधरी के आवास पर चोरी की घटना हुई थी. इसे लेकर आज कुछ लोग थाना कोतवाली पहुंचे थे, जिन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है. जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा.

