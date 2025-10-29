ETV Bharat / state

सरकारी डॉक्टर्स और किसान यूनियन ने दिया थाने पर धरना; चोरी का खुलासा न होने से बढ़ी नाराजगी

सरकारी डॉक्टर्स और किसान यूनियन ने दिया थाने पर धरना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: जनपद से सरकारी चिकित्सकों की नई तस्वीर सामने आई है. सरकारी चिकित्सक भारतीय किसान यूनियन की राह पर चलते हुए दिखाई दिए. चोरी के मामले का खुलासा न होने पर सरकारी चिकित्सकों ने थाने में डेरा डाल दिया. भारतीय किसान यूनियन की तर्ज पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. यह मामला टिकैट परिवार के दामाद से जुड़ा है.

करीब 10 दिन पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर सीएचसी प्रभारी दीपक चौधरी के कैंपस स्थित आवास पर अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की चोरी की गई थी. 10 दिन बीत जाने के बाद भी चोर नहीं पकड़े जा सके. इसी बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों कपिल खटियान संगठन के अन्य लोगों और दर्जनों चिकित्सकों, स्वास्थकर्मियों ने शहर कोतवाली पर धरना दिया.

सभी ने सीएचसी प्रभारी दीपक चौधरी के आवास पर हुई लाखों रुपए की चोरी के खुलासे की मांग की और नारेबाजी भी की. पुलिस अधिकारियों ने सरकारी चिकित्सकों और भाकियू नेताओं से बातचीत की. एक सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा करने का आश्वसन दिया. इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया.

सीएचसी प्रभारी डॉ. दीपक चौधरी टिकैत परिवार के दामाद हैं. इस मामले में राकेश टिकैत भी शामली पहुंचे थे. उन्होंने पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की थी.