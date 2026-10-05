कानपुर में सरकारी डॉक्टर ने की आत्महत्या; दूसरी पत्नी से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम
मृतक के पिता राज बहादुर ने बताया कि शादी के बाद से हीं पति-पत्नी में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 11:55 AM IST
कानपुर: किदवई नगर के निराला नगर स्थित ब्लॉसम अपार्टमेंट में देर रात सरकारी डॉक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. कानपुर देहात में तैनात डॉ. संदीप सिंह (38) ने दूसरी पत्नी से हुए विवाद के बाद अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से सीने में गोली मारकर आत्महत्या की है. लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.
किदवई नगर थानाध्यक्ष नीरज द्विवेदी ने बताया कि डॉक्टर ने सीने में गोली मारकर खुदकुशी की है. प्राथमिक जांच में पारिवारिक कलह ही आत्महत्या की मुख्य वजह सामने आ रही है. परिजनों और पत्नी से पूछताछ जारी है, जिसके बाद ही घटना के सही कारणों का पूरी तरह से खुलासा हो सकेगा.
मूलरूप से लाल बंगला के परदेवनपुरवा निवासी राज बहादुर सिंह के बेटे डॉ. संदीप सिंह कानपुर देहात में डॉक्टर के पद पर तैनात थे. वह निराला नगर के ब्लॉसम अपार्टमेंट में अपनी दूसरी पत्नी कंचन और 6 महीने के बेटे के साथ रहते थे.
परिजनों के अनुसार, करीब पांच साल पहले पहली पत्नी से तलाक होने के बाद संदीप ने कासगंज की रहने वाली कंचन से प्रेम विवाह किया था. पहली पत्नी से उनकी एक पांच साल की बेटी भी है.
शादी के बाद शुरू हुई कलह: मृतक के पिता राज बहादुर ने बताया कि कंचन से शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी और विवाद होने लगा था. अक्सर वह दोनों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया करते थे. रविवार की देर रात भी किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हो गई.
देर रात 2 बजे सीने मारी गोली: जानकारी के मुताबिक, कहासुनी के बाद तंग आकर रात करीब 2 बजे डॉ. संदीप कमरे में गए और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद के सीने में गोली मार ली.
गोली चलने की आवाज सुनते ही पत्नी कंचन ने शोर मचाया, जिस पर अपार्टमेंट के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोग आनन-फानन में गंभीर हालत में संदीप को सर्वोदय नगर स्थित रिजेंसी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
पुलिस ने कब्जे में ली रिवाल्वर: मामले की जानकारी मिलते ही किदवई नगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से खून के नमूने जुटाए और आत्महत्या में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवाल्वर को जब्त कर लिया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
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