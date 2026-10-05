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कानपुर में सरकारी डॉक्टर ने की आत्महत्या; दूसरी पत्नी से विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम

कानपुर में सरकारी डॉक्टर ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: किदवई नगर के निराला नगर स्थित ब्लॉसम अपार्टमेंट में देर रात सरकारी डॉक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. कानपुर देहात में तैनात डॉ. संदीप सिंह (38) ने दूसरी पत्नी से हुए विवाद के बाद अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से सीने में गोली मारकर आत्महत्या की है. लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

किदवई नगर थानाध्यक्ष नीरज द्विवेदी ने बताया कि डॉक्टर ने सीने में गोली मारकर खुदकुशी की है. प्राथमिक जांच में पारिवारिक कलह ही आत्महत्या की मुख्य वजह सामने आ रही है. परिजनों और पत्नी से पूछताछ जारी है, जिसके बाद ही घटना के सही कारणों का पूरी तरह से खुलासा हो सकेगा. मूलरूप से लाल बंगला के परदेवनपुरवा निवासी राज बहादुर सिंह के बेटे डॉ. संदीप सिंह कानपुर देहात में डॉक्टर के पद पर तैनात थे. वह निराला नगर के ब्लॉसम अपार्टमेंट में अपनी दूसरी पत्नी कंचन और 6 महीने के बेटे के साथ रहते थे. परिजनों के अनुसार, करीब पांच साल पहले पहली पत्नी से तलाक होने के बाद संदीप ने कासगंज की रहने वाली कंचन से प्रेम विवाह किया था. पहली पत्नी से उनकी एक पांच साल की बेटी भी है. मृतक के पिता राजबहादुर. (Video Credit: ETV Bharat)