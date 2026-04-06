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चिट्टे के चक्कर में जेल पहुंचा सरकारी डॉक्टर, पैसे देकर हरियाणा से मंगवाई थी हेरोइन

चिट्टे के चक्कर में जेल पहुंचा सरकारी डॉक्टर ( IANS )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद नशे के मामले में संलिप्त पाया गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर न केवल नशे का आदी था, बल्कि इसके लेन-देन में भी शामिल हो सकता है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. दो युवकों की गिरफ्तारी से खुला राज मामला जिला मुख्यालय नाहन का है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो युवकों अभिमन्यु ठाकुर और भानु गर्ग को चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया. शुरुआती पूछताछ में मामला साधारण लगा, लेकिन गहराई से जांच करने पर इसमें एक डॉक्टर की संलिप्तता सामने आई. पुलिस के अनुसार, सीएचसी हरिपुरधार में तैनात आदित्य शर्मा ने इन युवकों को हरियाणा के नारायणगढ़ से 6.68 ग्राम चिट्टा मंगवाने के लिए भेजा था. जांच के दौरान 9,180 रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन और व्हाट्सएप चैट जैसे अहम सबूत भी मिले, जिससे पूरे मामले की पुष्टि हुई. नशे का आदी था डॉक्टर