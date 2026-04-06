ETV Bharat / state

चिट्टे के चक्कर में जेल पहुंचा सरकारी डॉक्टर, पैसे देकर हरियाणा से मंगवाई थी हेरोइन

आरोपी डॉक्टर लंबे समय से नशे का आदी था.

DOCTOR ARRESTED SIRMAUR
चिट्टे के चक्कर में जेल पहुंचा सरकारी डॉक्टर (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद नशे के मामले में संलिप्त पाया गया है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर न केवल नशे का आदी था, बल्कि इसके लेन-देन में भी शामिल हो सकता है. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

दो युवकों की गिरफ्तारी से खुला राज

मामला जिला मुख्यालय नाहन का है, जहां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो युवकों अभिमन्यु ठाकुर और भानु गर्ग को चिट्टे (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया. शुरुआती पूछताछ में मामला साधारण लगा, लेकिन गहराई से जांच करने पर इसमें एक डॉक्टर की संलिप्तता सामने आई. पुलिस के अनुसार, सीएचसी हरिपुरधार में तैनात आदित्य शर्मा ने इन युवकों को हरियाणा के नारायणगढ़ से 6.68 ग्राम चिट्टा मंगवाने के लिए भेजा था. जांच के दौरान 9,180 रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन और व्हाट्सएप चैट जैसे अहम सबूत भी मिले, जिससे पूरे मामले की पुष्टि हुई.

नशे का आदी था डॉक्टर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर पहले भी केंद्रीय कारागार में तैनात रह चुका है और लंबे समय से नशे का आदी था. पुलिस को शक है कि वह केवल नशा करता ही नहीं था, बल्कि इसके नेटवर्क से भी जुड़ा हो सकता है, पूछताछ में “विक्की” नाम के व्यक्ति का भी जिक्र आया है, जिससे यह खेप खरीदी गई थी. तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद आरोपी डॉक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसे आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में रखा गया है. वहीं, जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

पुलिस कर रही जांच

मामले को लेकर सिरमौर पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने कहा कि जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है. उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. यह मामला न केवल नशे के बढ़ते खतरे को उजागर करता है, बल्कि समाज के जिम्मेदार पेशों में भी इसकी घुसपैठ को दिखाता है. अब देखना होगा कि जांच में और कौन-कौन इस नेटवर्क से जुड़ा निकलता है.

ये भी पढ़ें: मनाली में गाड़ी से कचरा फेंक रहा था पंजाब का सैलानी, SDM ने इस तरह सिखाया सबक

Last Updated : April 6, 2026 at 8:21 PM IST

TAGGED:

SIRMAUR DRUG CASE
CHITTA CAUGHT IN NAHAN
DOCTOR JAILED FOR DRUG NAHAN
HIMACHAL DRUGS NETWORK
DOCTOR ARRESTED SIRMAUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.