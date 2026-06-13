बिहार में सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार! ड्यूटी से गायब, नशे में धुत्त मिले.. सिविल सर्जन ने खुद बुलवाई पुलिस
रोहतास के शिवसागर पीएचसी में प्रभारी डॉक्टर को सरकारी आवास पर शराब पीते नशे में उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया. पढ़ें खबर-
Published : June 13, 2026 at 2:59 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में तैनात प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिषेक कुंदन को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है. उत्पाद विभाग की टीम ने उनके सरकारी आवास से शराब की कई बोतलों के साथ उन्हें पकड़ा.
बीमार होने का बहाना बनाकर ड्यूटी से गायब: पिछले कई दिनों से डॉ. अभिषेक कुंदन बीमार होने का बहाना बनाकर ड्यूटी पर अनुपस्थित थे. मरीजों को देखने नहीं पहुंच रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार सिविल सर्जन कार्यालय तक पहुंच रही थी. सूचना मिलने के बाद सासाराम के सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन खुद पीएचसी पहुंचे और डॉक्टर के सरकारी आवास पर जाकर उनके हालचाल जानने की कोशिश की.
सरकारी आवास पर नशे की हालत में मिले: आवास पहुंचने पर सिविल सर्जन हैरान रह गए. डॉ. अभिषेक कुंदन पूरे नशे में थे और उनके बिस्तर पर शराब की बोतलें रखी हुई थी. उनकी हालत देखकर सिविल सर्जन चौंक गए. जब उनसे पूछताछ की गई तो डॉक्टर ने बदसलूकी शुरू कर दी और सिविल सर्जन पर हमला करने की कोशिश भी की.
सिविल सर्जन ने बुलाई उत्पाद विभाग की टीम: डॉ. मणिराज रंजन ने तुरंत उत्पाद विभाग के अधिकारियों को फोन कर मौके पर बुलाया. साथ ही स्थानीय शिवसागर थाने की पुलिस भी पहुंची. उत्पाद विभाग की टीम ने डॉक्टर के कमरे की तलाशी ली और शराब की कई बोतलें बरामद की. इसके बाद डॉ. अभिषेक कुंदन को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया.
स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित: इस घटना से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही थी. मरीजों को डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी का इस तरह ड्यूटी से बचना और शराब का सेवन करना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.
क्या कहते हैं सिविल सर्जन: सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने इस घटना को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि शराबबंदी वाले राज्य में एक सरकारी डॉक्टर का इस तरह का व्यवहार अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
"काफी दिनों से यह बीमार होने का बहाना बनाकर ड्यूटी से गायब थे. आज जब इनका हाल जाने इनके सरकारी आवास पर पहुंचा तो यह अपने कमरे में नशे में धुत्त पाए गए. वहीं पूछताछ किया तो मेरे पर हमला करने की कोशिश की."- डॉ. मणिराज रंजन, सिविल सर्जन, सासाराम
शराबबंदी पर सवाल: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध शराब का कारोबार और खपत जारी है. इस घटना ने प्रशासन की कोशिशों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस और उत्पाद विभाग अब पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगा.
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