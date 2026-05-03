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मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष बर्खास्त; 8 आरोप सही मिलने पर शासन ने की बड़ी कार्रवाई

आजमगढ़: शासन के नगर विकास विभाग ने मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉ. सबा शमीम को बर्खास्त कर दिया है. शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अध्यक्ष पर कुल 8 गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए हैं. शासन की ओर से उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है.

इस मामले में CRO मुबारकपुर संजीव ओझा ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत हुई थी. इस शिकायत की शासन के निर्देश पर जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी. जांच में शिकायत के 8 आरोप पुष्ट हुए थे. शासन स्तर से अब कार्रवाई की गई है.

मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर तत्कालीन EO प्रतिभा सिंह और नगर पालिका के सभासदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इन आरोपों की जिलाधिकारी ने जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी थी. शासन ने नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सबा शमीम के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी.

इसके बाद पालिका अध्यक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि पालिकाध्यक्ष का पक्ष जाने बिना ही यह फैसला किया गया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर शासन चाहे तो पालिकाध्यक्ष के पक्ष को सुनते हुए पुन: नोटिस जारी कर सकता है. इस पर शासन ने पालिकाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया.