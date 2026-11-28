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12 साल का इंतजार होगा खत्म! चंडीगढ़ के मनीमाजरा को मिलेगा पहला सरकारी डिग्री कॉलेज, 10.62 एकड़ में बनेगा कैंपस, बजट मंजूरी की तैयारी

चंडीगढ़ के मनीमाजरा को मिलेगा पहला सरकारी डिग्री कॉलेज ( ETV Bharat )

पंचकूला: चंडीगढ़ शहर के सरकारी कॉलेजों की सूची में अब जल्द ही सेक्टर-13, मनीमाजरा का एक सरकारी डिग्री कॉलेज भी शामिल होने जा रहा है. इसके निर्माण के साथ ही मनीमाजरा के लोगों का करीब 12 वर्षों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय लोगों को साल 2014 से इस कॉलेज का इंतजार है. लेकिन अब इस कॉलेज की चर्चा के दोबारा जोर पकड़ने का कारण हाल ही में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का मनीमाजरा का दौरा है. कॉलेज के निर्माण को लेकर ईटीवी भारत ने यूटी के उच्च शिक्षा विभाग की निदेशिका पालिका अरोड़ा से बातचीत की.

आईए मनीमाजरा के इस प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के क्षेत्रफल, बजट, आवश्यकता, लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या और शहर के कुल सरकारी व अन्य कॉलेजों की संख्या के बारे में भी जानते हैं.

मनीमाजरा में 10.62 एकड़ जमीन पर सरकारी डिग्री कॉलेज बनेगा (ETV Bharat) दस एकड़ जमीन पर होगा निर्माण: यह सेक्टर-13 (मनीमाजरा) का पहला सरकारी डिग्री कॉलेज होगा, जिसके निर्माण के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है. इस कॉलेजें का निर्माण मनीमाजरा की पॉकेट नंबर-9 में लगभग 10.62 एकड़ जमीन पर किया जाएगा. वर्षों से यह जमीन खाली पड़ी है लेकिन विवादों के अलावा इसका सदुपयोग नहीं किया जा सका है. इस जमीन को लेकर सालों से जारी विवाद नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच रहा है. जबकि मनीमाजरा के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कई किलोमीटर दूरस्थ क्षेत्रों व सेक्टरों में जाना पड़ता है. संशोधित बजट से मंजूरी का इंतजार: यूटी उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक पलिका अरोड़ा ने बताया कि, "कॉलेज संबंधी रिवाइज्ड बजट तैयार किया जा रहा है. बजट तैयार होने के बाद सक्षम प्राधिकारी को इस संबंधी मंजूरी की जाएगी. इससे पहले भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज संबंधी बजट तैयार किया गया था. दोबारा रिवाइज्ड बजट तैयार कर उसे सक्षम प्राधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा." 2017 में जमीन दी लेकिन इंतजार जारी: दरअसल, चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा वर्ष 2017 में मनीमाजरा के पॉकेट नंबर 9 में उक्त जमीन यूटी उच्च शिक्षा विभाग को कॉलेज निर्माण के लिए दी गई थी. लेकिन वर्षों तक न तो यहां कॉलेज का निर्माण किया गया और न ही इस दिशा में कोई आवश्यक कार्रवाई तेजी पकड़ सकी. जबकि, निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर नगर निगम और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया. नतीजतन, साल 2023 में नगर निगम ने इस जमीन को वापस लेने का फैसला किया. लेकिन 2024-25 में भी शहरी नियोजन विभाग और नगर निगम के बीच यह संपत्ति संबंधी विवाद कई कारणों को लेकर जारी रहा.