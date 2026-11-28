12 साल का इंतजार होगा खत्म! चंडीगढ़ के मनीमाजरा को मिलेगा पहला सरकारी डिग्री कॉलेज, 10.62 एकड़ में बनेगा कैंपस, बजट मंजूरी की तैयारी
Manimajra Government Degree College: चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 10.62 एकड़ जमीन पर सरकारी डिग्री कॉलेज बनेगा. संशोधित बजट तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
Published : November 28, 2026 at 12:16 PM IST
पंचकूला: चंडीगढ़ शहर के सरकारी कॉलेजों की सूची में अब जल्द ही सेक्टर-13, मनीमाजरा का एक सरकारी डिग्री कॉलेज भी शामिल होने जा रहा है. इसके निर्माण के साथ ही मनीमाजरा के लोगों का करीब 12 वर्षों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय लोगों को साल 2014 से इस कॉलेज का इंतजार है. लेकिन अब इस कॉलेज की चर्चा के दोबारा जोर पकड़ने का कारण हाल ही में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का मनीमाजरा का दौरा है. कॉलेज के निर्माण को लेकर ईटीवी भारत ने यूटी के उच्च शिक्षा विभाग की निदेशिका पालिका अरोड़ा से बातचीत की.
आईए मनीमाजरा के इस प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के क्षेत्रफल, बजट, आवश्यकता, लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या और शहर के कुल सरकारी व अन्य कॉलेजों की संख्या के बारे में भी जानते हैं.
दस एकड़ जमीन पर होगा निर्माण: यह सेक्टर-13 (मनीमाजरा) का पहला सरकारी डिग्री कॉलेज होगा, जिसके निर्माण के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है. इस कॉलेजें का निर्माण मनीमाजरा की पॉकेट नंबर-9 में लगभग 10.62 एकड़ जमीन पर किया जाएगा. वर्षों से यह जमीन खाली पड़ी है लेकिन विवादों के अलावा इसका सदुपयोग नहीं किया जा सका है. इस जमीन को लेकर सालों से जारी विवाद नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच रहा है. जबकि मनीमाजरा के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए कई किलोमीटर दूरस्थ क्षेत्रों व सेक्टरों में जाना पड़ता है.
संशोधित बजट से मंजूरी का इंतजार: यूटी उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक पलिका अरोड़ा ने बताया कि, "कॉलेज संबंधी रिवाइज्ड बजट तैयार किया जा रहा है. बजट तैयार होने के बाद सक्षम प्राधिकारी को इस संबंधी मंजूरी की जाएगी. इससे पहले भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज संबंधी बजट तैयार किया गया था. दोबारा रिवाइज्ड बजट तैयार कर उसे सक्षम प्राधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा."
2017 में जमीन दी लेकिन इंतजार जारी: दरअसल, चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा वर्ष 2017 में मनीमाजरा के पॉकेट नंबर 9 में उक्त जमीन यूटी उच्च शिक्षा विभाग को कॉलेज निर्माण के लिए दी गई थी. लेकिन वर्षों तक न तो यहां कॉलेज का निर्माण किया गया और न ही इस दिशा में कोई आवश्यक कार्रवाई तेजी पकड़ सकी. जबकि, निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर नगर निगम और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया. नतीजतन, साल 2023 में नगर निगम ने इस जमीन को वापस लेने का फैसला किया. लेकिन 2024-25 में भी शहरी नियोजन विभाग और नगर निगम के बीच यह संपत्ति संबंधी विवाद कई कारणों को लेकर जारी रहा.
यूटी प्रशासक का मनीमाजरा दौरा: दरअसल, 11 सितंबर 2026 को शिवालिक गार्डन के पास कम्युनिटी सेंटर (वार्ड नंबर 5) में समाधान शिविर का आयोजित किया गया था. यहां चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी थी. वार्ड से पार्षद दर्शना ने प्रशासक के समक्ष मनीमाजरा में सरकारी कॉलेज की दरकार होने की बात कही थी. प्रशासक के इस दौरे के बाद मनीमाजरा के प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण प्रक्रिया से पहले आवश्यक कार्यों में तेजी लाई गई है.
कॉलेज की प्रस्तावित सुविधाएं: इससे पहले प्रशासक स्वयं भी कॉलेज निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे चुके हैं. नतीजतन, वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो अब इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने और जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया शुरू की गई है. कैंपस में शैक्षणिक भवन, क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी.
जानें क्या बोले स्थानीय:
- मनीमाजरा निवासी रघु चौहान ने कहा कि, "मैं यहां पिछले 20 साल से रह रहा हूं. यहां पहले स्कूल कम थे. इसके बाद धीरे-धीरे कई स्कूल बन गए. स्कूल बनने से लोगों को काफी फायदा मिला है. लेकिन जैसे-जैसे आबादी बढ़ी कॉलेज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है. ऐसे में यहां के युवाओं को कॉलेज की आवश्यकता है. अभी सुनने में आया है कि यहां कॉलेज बनेगा. हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहां कॉलेज बने. ताकि लोगों को इसका लाभ मिले. युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े."
- मनीमाजरा निवासी मदन लाल ने कहा कि, "यहां आस-पास में कोई कॉलेज नहीं है. अगर यहां कॉलेज खुल जाए तो लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. मैं चाहता हूं कि यहां जल्द से जल्द कॉलेज खुल जाए."
- मनीमाजरा निवासी मनोज कुमार ने कहा कि, " मैं यहां का निवासी हूं. हमें यहां काफी दिक्कत होती थी, जब बच्चे बड़े होकर कॉलेज जाते थे, तो बाहर भेजना पड़ता है. अभी यहां कॉलेज बनने से यहां के युवाओं को काफी फायदा होगा. बच्चों को बाहर नहीं भेजना होगा. ट्रांस्पोर्टेशन का पैसा बचेगा. युवाओं को काफी राहत मिलेगी."
- मनीमाजरा निवासी मनदीप सिंह ने कहा कि, मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं. यहां कॉलेज तैयार होने से न सिर्फ बच्चों को राहत मिलेगी, बल्कि युवा शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएंगे. युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा."
- मनीमाजरा निवासी मोहन लाल ने कहा कि, "यहां कॉलेज बनने से युवाओं के लिए बड़ी राहत होगी. पैसा के साथ साथ समय की भी बचत होगी. दूर जाने का झंझट खत्म होगा. युवा अपने क्षेत्र में ही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे."
चंडीगढ़ के कॉलेज: चंडीगढ़ में कई सरकारी कॉलेज हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं. इन कॉलेजों से चंडीगढ़ समेत मोहाली व पंचकूला के अलावा कई अन्य राज्यों के छात्र भी लाभान्वित होते हैं. चंडीगढ़ के डिग्री, मेडिकल और अन्य कॉलेज यह हैं.
- पंजाब विश्वविद्यालय-सेक्टर-14
- पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC)- सेक्टर-12
- चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CCET)–डिग्री और डिप्लोमा विंग
- चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर (CCA)– सेक्टर-12 सरकारी कॉलेज
- पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज– सेक्टर-11
- पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स– सेक्टर-11
- स्नातकोत्तर सरकारी बालिका महाविद्यालय, सेक्टर-42
- गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट
- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच-32)
- डीएवी कॉलेज- सेक्टर 10
- जीजीडीएसडी कॉलेज-32
- एमसीएम डीएवी कॉलेज फॉर वूमेन, सेक्टर-36
- देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन, सेक्टर-45
- स्नातकोत्तर सरकारी महाविद्यालय, सेक्टर-46
- सरकारी वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन महाविद्यालय, सेक्टर-50
- सरकारी होम साइंस कॉलेज
- सरकारी शिक्षा महाविद्यालय, सेक्टर-20
- श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज (एसजीजीएस), सेक्टर-26
- गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज फॉर वूमेन, सेक्टर-26
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