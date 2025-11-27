ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 15 जनवरी तक लगेंगे 6 हाई-टेक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, हर स्टेशन में अत्याधुनिक एनालाईज़र लगाए जा रहे हैं, जो लगातार PM2.5, PM10, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओज़ोन और BTEX जैसे प्रदूषकों को मापेंगे. इसके साथ ही हवा की दिशा, गति, तापमान, नमी, बारिश और सोलर रेडिएशन जैसी पूरी मौसम संबंधी जानकारी भी रिकॉर्ड होगी, ताकि प्रदूषण के फैलाव को वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सके. सभी मशीनें 24×7 चलेंगी और डेटा छोटे-छोटे अंतराल पर रिकॉर्ड होगा. यह डेटा तय मानकों के अनुसार जाँचा-परखा जाएगा और दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टों में इस्तेमाल होगा.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), मलचा महल के पास ISRO अर्थ स्टेशन, दिल्ली कैंट, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (वेस्ट कैंपस). ये सभी स्थान दक्षिण, मध्य और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अहम संस्थानों और रिहायशी इलाकों को कवर करेंगे, जिससे पूरे शहर की हवा कीपारिस्थितिकी अध्ययन और अधिक मजबूत होगी.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा; ''यह नए स्टेशन दिल्ली की मॉनिटरिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाएँगे. उन्होंने कहा कि यह रीयल टाइम डेटा हमें समझने में मदद करेगा कि किस इलाके में प्रदूषण कैसे बदल रहा है और किन स्रोतों से आ रहा है. इससे हमारी कार्रवाई और भी सटीक और तेज़ होगी.''

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़े में हेरफेर के आरोपों के बीच नए साल की शुरुआत में ही छह नए हाईटेक क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन चालू हो जाएंगे. 6 नए कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पूरा काम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग और लंबे समय तक संचालन, सब कुछ शामिल है.

DPCC और CPCB के डिजिटल सिस्टम से रहेगा कनेक्ट

नए स्टेशन DPCC और CPCB के डिजिटल सिस्टम से पूरी तरह जुड़े रहेंगे. सभी जगह दिन–रात दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगेंगे, ताकि आम लोग अपने इलाके की हवा की स्थिति रीयल टाइम में देख सकें. चयनित तकनीकी पार्टनर अगले 10 साल तक स्टेशनों को चलाएगा और उनको मेंटेन करेगा. इसमें 24×7 ऑपरेशन, नियमित सर्विसिंग, समय–समय पर कैलिब्रेशन, सुरक्षा और तकनीकी सहायता शामिल है. डेटा क्वॉलिटी 90 प्रतिशत से नीचे नहीं जा सके, इसके लिए सख्त मानक और पेनल्टी भी रखी गई हैं. डेटा को मानकों के अनुसार एकत्र और वैरिफाई किया जाएगा.

आम आदमी पार्टी का ये आरोप

दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रभारी गोपाल राय ने प्रदूषण को छिपाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा आंकड़ों में किए जा रहे फर्जीवाड़े को दिल्ली की जनता के लिए बेहद खतरनाक बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर कागजों में प्रदूषण तो कम कर लेगी, लेकिन दिल्ली के लोगों पर जो इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको कैसे कम कर सकती है? दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार ग्रेप के प्रतिबंधों को हटा रही है, जो यह दिखा रहा है कि भाजपा सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है. वहीं, जब "आप" सरकार में प्रदूषण का स्तर बढ़ता था तो हम विशेषज्ञों से राय लेते थे और जमीन पर काम करते थे, लेकिन भाजपा सरकार तो आंकड़ों में ही हेरफेर कर रही है.

गोपाल राय ने ये भी कहा कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की स्थिति हर बार चिंताजनक बनी रहती है और पूरे उत्तर भारत की जनता को इसकी मार झेलनी पड़ती है. लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के बजाय डाटा मैनेजमेंट में जुटी हुई है. यह प्रवृत्ति जनता के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि यदि कोई बीमारी को छिपाएगा तो वह बीमारी और अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी. सरकार यह सोच रही है कि आंकड़ों में हेराफेरी करके वे प्रदूषण को कम दिखा देंगे. इससे कागजों पर तो प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन लोगों के जीवन पर पड़ने वाला इसका दुष्प्रभाव कम नहीं हो रहा, बल्कि और बढ़ रहा है.

