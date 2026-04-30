प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त, CM रेखा गुप्ता बोलीं- 'कभी भी कर सकती हूं प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण'
किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी कहीं से भी खरीदने की पूरी आजादी: सीएम रेखा गुप्ता
Published : April 30, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को गंभीरता से लिया है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह किसी भी प्राइवेट स्कूल में कभी भी अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच सकती हैं.
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, हर प्राइवेट स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और यदि स्कूल का अपना स्टोर है तो वहां लिखित रूप में यह स्पष्ट करना होगा कि अभिभावक ड्रेस, किताबें और स्टेशनरी अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से खरीद सकते हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सरकार संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.
I can walk into any private school in Delhi for an inspection, anytime.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 30, 2026
Every school will state it clearly on its notice board, on its website, and at any store it operates that parents are free to buy uniforms, books and stationery from anywhere. There will be no coercion, no… pic.twitter.com/HvCiB8Yyqc
गड़बड़ी की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री गुप्ता ने साफ कहा कि किसी भी अभिभावक को स्कूल या किसी एक निर्धारित विक्रेता से ही सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. यदि स्कूल सुविधा के लिए कुछ दुकानों के नाम सुझाना चाहता है, तो वह पांच-छह विकल्प लिखित रूप में दे सकता है, लेकिन किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं होगी. उन्होंने निर्देश दिया कि इस व्यवस्था को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी.
सीएम ने अपने संदेश में ये भी कहा कि यह कोई सामान्य निर्देश नहीं है, बल्कि अत्यंत गंभीर विषय है. यदि कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर स्कूल का टेकओवर भी किया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका निरीक्षण पर जाना किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, बल्कि यह वास्तविक कार्रवाई है, जो अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों और सुझावों के आधार पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि अभिभावकों ने उन्हें लिखकर बताया है कि उन्हें अगली बार कहां निरीक्षण करना चाहिए.
स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सीएम ने मांगे सुझाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लोगों के पास और भी सुझाव हैं, तो वे उन्हें भेज सकते हैं. उन्होंने दोहराया कि जहां-जहां अनियमितताएं होंगी, वहां वह स्वयं पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगी. दिल्ली को ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा. प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सरकार के शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रोहिणी सेक्टर-13 स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं. दो दिनों तक चले औचक निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल बिना वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के संचालित हो रहा था, जबकि परिसर में चल रहा स्विमिंग पूल भी बिना लाइसेंस के था, जिसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. जांच में स्कूल के खिलाफ अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं थीं.
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी. मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप सभी प्राइवेट व सहायता प्राप्त स्कूलों की कार्यप्रणाली की जांच की जा रही है और जहां भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी, वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे. सरकार का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर ऐसे स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के सभी वर्गों के बच्चों को पारदर्शी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो.
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