कबीरधाम में गोचर जमीन पर चला सरकार का बुलडोजर, करोड़ों की जमीन हुआ अतिक्रमण मुक्त
लोगों ने सालों से यहां पर पक्का मकान और दुकान बना लिया था. करीब 3 एकड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 12, 2026 at 9:50 PM IST
कबीरधाम: कवर्धा विकासखंड के ग्राम पंचायत गंडाई खुर्द में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू किया. लंबे समय से गोचर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए प्रशासन ने लगभग 3 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस दौरान मौके पर राजस्व और पंचायत विभाग की टीम मौजूद रही. जिला प्रशासन ने बताया कि ग्राम पंचायत गंडाई खुर्द में स्थित शनि मंदिर के पीछे की गोचर भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया था.
करोड़ों की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त
कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने बताया कि जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी. शिकायतों की जांच के बाद राजस्व विभाग ने संबंधित कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. लेकिन तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की. गुरुवार को प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बने मकान को तोड़ दिया. कार्रवाई के दौरान करीब 3 एकड़ गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान आसपास के ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर मौजूद रही.
करीब 3 एकड़ की जमीन पर बना लिए घर और दुकान
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि गोचर भूमि गांव की सामुदायिक संपत्ति होती है, जिसका उपयोग पशुओं के चराई क्षेत्र के रूप में किया जाता है. इस तरह की जमीन पर अवैध कब्जा करना नियमों के विरुद्ध है. इसलिए राजस्व अभिलेखों के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है. प्रशासन का कहना है कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद अब इसका उपयोग ग्राम के विकास कार्यों और विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जा सकेगा. कब्जा करने वालों को अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
कबीरधाम के नाबालिग युवक की एमपी में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप,दोबारा पोस्टमार्टम की मांग
कबीरधाम में महिला को कट्टा दिखाकर दिनदहाड़े लूट, चार लुटेरे में से दो को ग्रामीणों ने दबोचा, घटना का वीडियो वायरल
ट्रेलर और कंटेनर की भिड़ंत, रायपुर जबलपुर नेशनल हाइवे 30 पर जाम