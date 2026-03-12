ETV Bharat / state

कबीरधाम में गोचर जमीन पर चला सरकार का बुलडोजर, करोड़ों की जमीन हुआ अतिक्रमण मुक्त

कबीरधाम: कवर्धा विकासखंड के ग्राम पंचायत गंडाई खुर्द में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन शुरू किया. लंबे समय से गोचर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए प्रशासन ने लगभग 3 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस दौरान मौके पर राजस्व और पंचायत विभाग की टीम मौजूद रही. जिला प्रशासन ने बताया कि ग्राम पंचायत गंडाई खुर्द में स्थित शनि मंदिर के पीछे की गोचर भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया था.

करोड़ों की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त

कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने बताया कि जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी. शिकायतों की जांच के बाद राजस्व विभाग ने संबंधित कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए. लेकिन तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की. गुरुवार को प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बने मकान को तोड़ दिया. कार्रवाई के दौरान करीब 3 एकड़ गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान आसपास के ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर मौजूद रही.