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विदेशी पौधे कोनोकार्पस पर लगा बैन, पर्यावरण के साथ इंसानी सेहत के लिए भी खतरा, दुर्ग में भी 10 हजार पौधे लगे हुए हैं

विदेशी प्रजाति के पौधे पर बैन, दुर्ग में भी 10 हजार पौधे लगे हुए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक विदेशी प्रजाति के पौधे पर बैन लगा दिया है. कोनोकार्पस नाम का पौधे के रोपण, प्रचार-प्रसार और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है. इस फैसले का असर दुर्ग जिले में भी दिखाई देगा, जहां नगर निगमों और अन्य निकायों की ओर से करीब 10 हजार कोनोकार्पस के पेड़ों लगाए गए है.

पर्यावरण विशेषज्ञ एन. के. जैन ने बताया कि कोनोकार्पस तेजी से फैलने वाली विदेशी प्रजाति है, जो स्थानीय जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. इसकी शाखाओं पर पक्षी न तो घोंसला बनाते हैं और न ही बैठना पसंद करते हैं, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है.

यह पौधा जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर गिरने की आशंका बढ़ जाती है. साथ ही बाकी आसपास के देशी पौधों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है- - एन के जैन,पर्यावरण विशेषज्ञ

दुर्ग में भी 10 हजार पौधे लगे हुए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंसानी स्वास्थ्य पर भी असर

विशेषज्ञों का कहना है कि इसके परागकण और जैविक प्रभाव एलर्जी, अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकते हैं. यही वजह है कि सरकार ने इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक मानते हुए सख्त कदम उठाया है.

अब कोई नया कोनोकार्पस पौधा नहीं लगेगा

यह प्रतिबंध केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थाओं पर भी समान रूप से लागू होगा. अब प्रदेश में कहीं भी नया कोनोकार्पस पौधा नहीं लगाया जा सकेगा.

पर्यावरण के साथ इंसानी सेहत के लिए भी खतरा कोनोकार्पस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई डिवाइडर और रोड किनारे लगे हुए हैं ये पौधे

दुर्ग और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक करीब साढ़े छह हजार पौधे लगे हैं. इनमें नेशनल हाईवे के डिवाइडर, नंदिनी रोड, नेहरू नगर केपीएस रोड, गौरव पथ, टाउनशिप के सेक्टर-5 और कई प्रमुख उद्यान शामिल हैं. अब इनकी जगह स्थानीय और पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियों के पौधे लगाए जाने की तैयारी की जाएगी.