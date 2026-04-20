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कुंभ में हाथियों की मूवमेंट रोकेगा एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच, शासन से ₹2.37 करोड़ मंजूर, बनेगा स्मार्ट कैमरों का नेटवर्क

कुंभ में हाथियों की मूवमेंट को रोकने के लिए एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच को मंजूरी मिल गई है. वन विभाग एआई तकनीक का सहारा भी लेगा.

Movement of Elephants at Kumbh
कुंभ में हाथियों की मूवमेंट रोकेगा एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 2:37 PM IST

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हरिद्वार: शहर में लगातार हाथियों के घुसने का सिलसिला जारी है. 2027 कुंभ मेले में जंगली हाथी बड़ा खतरा बन सकते हैं. इन हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच और अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी स्थाई योजनाओं पर काम कर रहा है. हाथियों की मूवमेंट रोकने के लिए 8.5 किमी लंबी ट्रेंच का निर्माण कराया जाएगा. यह ट्रेंच एक सुरक्षा दीवार का कार्य करेगी.

करीब छह महीने पहले वन प्रभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके लिए करीब 2 करोड़ 37 लाख के बजट को मंजूरी मिल गई है. ट्रेंच के समानांतर ही 51 लाख रुपए के बजट से सोलर फेंसिंग भी लगाई जाएगी. इसके साथ ही विभाग ने एआई बेस्ड आधुनिक तकनीक का सहारा लेने की तैयारी शुरू कर दी है. हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्मार्ट कैमरों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा. कुंभ मेला क्षेत्र में वन विभाग ने ऐसे करीब 50 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां एआई बेस्ड कैमरे लगाए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट को अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एलीफेंट नाम दिया गया है.

कुंभ में हाथियों की मूवमेंट रोकेगा एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच (VIDEO-ETV Bharat)

सरकार और प्रशासन की ओर से हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की भव्य तैयारियां की जा रही हैं. लेकिन मेले के दौरान जंगली हाथी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं. हरिद्वार के भूपतवाला, खड़खड़ी, जगजीतपुर और मिस्सरपुर आदि क्षेत्रों में रोजाना हाथियों की मूवमेंट बनी हुई है. मेले से पहले इन हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से कई योजनाएं बनाई हैं. जिसमें विभाग की ओर से एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है. ट्रेंच के साथ ही समानांतर सोलर फेंसिंग भी लगाई जाएगी. कुल मिलाकर 2 करोड़ 88 लाख रुपए के बजट से ट्रेंच और सोलर फेंसिंग लगाने का कार्य किया जाएगा.

अधिकारियों का दावा है कि ट्रेंच और सोलर फेंसिंग लगने के बाद जंगली हाथी, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में नहीं घुस सकेंगे. इससे फसलों को भी नुकसान नहीं होगा. खासकर बैरागी कैंप में जहां, कुंभ मेले के शिविर लगते हैं, वहां हाथी नहीं आ सकेंगे.

एआई बेस्ड तकनीकी योजना पर भी कार्य जारी: अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एलीफेंट प्रोजेक्ट के तहत एक विशेष मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है. यह एप वन विभाग के सभी कर्मचारियों के मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा. जैसे ही कैमरे में हाथियों की मूवमेंट डिटेक्ट होगी, तत्काल अलर्ट जारी होगा और संबंधित पूरे स्टाफ को तुरंत सूचना मिल जाएगी. जिससे मौके पर जाकर हाथियों को जंगल में खदेड़ा जाएगा. इसके अलावा जंगल और शहर की सीमा पर एक दो किलोमीटर लंबा पेट्रोलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा. कुंभ मेले के करीब डेढ़ करोड़ रुपए के बजट से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा. साथ ही चालीस लाख रुपए के बजट से ट्रैक का निर्माण होगा. ट्रैक बनने के बाद वन कर्मचारियों को आवाजाही में दिक्कत नहीं आएंगी. 2027 कुंभ मेले के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

गंगा पार करके आबादी में घुसते हैं हाथियों के झुंड: वैसे तो हरिद्वार के कनखल, बिल्केश्वर कॉलोनी, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में रोजाना हाथियों की मूवमेंट बनी रहती है. लेकिन गंगा किनारे बैरागी कैंप, मिस्सरपुर और जगजीतपुर में तो रोजाना हाथी घुस आते हैं. ये सभी गांव जंगल से सटे हुए हैं और गंगा पार करके रोजाना हाथियों के झुंड घुस आते हैं. कभी वाहनों और मकानों में तोड़फोड़ करते हैं तो कभी फसलों को रौंद देते हैं. कुंभ मेले में हाथियों के आने से मानव वन्यजीव संघर्ष न हो, इसके लिए एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच यानी हाथी रोधी खाई बनाने की योजना बनाई गई है. खासकर बैरागी कैंप जो गंगा किनारे बड़ा मैदान है. गंगा पार करके हाथी इस इलाके में भी आ जाते हैं. इसी स्थान पर साधु संतों के शिविर लगते हैं, जिसे टेंट सिटी कहा जाता है. इसीलिए यहीं से एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच यानी हाथी रोधी खाई बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है.

कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए हाथियों को रोकने के लिए एलीफेंट प्रूफ ट्रेंच की योजना बनाई गई थी. योजना के मुताबिक बैरागी कैंप से लेकर अजीतपुर तक हाथी रोधी खाई और उसके समांतर सोलर फेंसिंग भी लगाई जाएगी. कुंभ मेले के बजट से दोनों योजनाओं के लिए 2.88 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है. मॉनसून सीजन के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और कुंभ से पहले कार्य पूरा भी कर लिया जाएगा. इसके साथ ही हाथियों की मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है. इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार कर शासन को भेजा गया है. अनुमति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
-स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ, हरिद्वार-

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कुंभ में हाथियों की मूवमेंट
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ELEPHANTS THREAT AT HARIDWAR KUMBH
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