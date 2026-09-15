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सरकार ने हाईकोर्ट के नए भवन की DPR को दी मंजूरी, 60 कोर्ट रूम का बनेगा प्रस्ताव

कोर्ट ने मामले की जांच एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में करने को कहा है.मरम्मत-कार्य को मुख्य अभियंता की देखरेख में करने के निर्देश दिए.

Rajasthan High Court
राजस्थान उच्च न्यायालय (ETV Bharat High Court file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 7:01 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर लिए गए स्वतः प्रसंज्ञान पर मंगलवार को जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा कोर्ट में पेश हुए. मुख्य न्यायाधीश मनीष श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष डीजीपी ने इस मामले में पुलिस की अब तक की कार्रवाई की जानकारी पेश की. कोर्ट ने मामले की जांच एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में करने को कहा है. इसके अलावा वर्तमान में चल रहे मरम्मत कार्य को मुख्य अभियंता की देखरेख में करने के निर्देश दिए हैं.

नए भवन की राह खुली, डीपीआर को मंजूरी: पिछली सुनवाई में कोर्ट प्रशासन ने सरकार को हाईकोर्ट के 50 कोर्ट रूम बनाने के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए स्वीकृत करने का पत्र दिया था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से DPR बनाने की स्वीकृति और डेढ़ करोड़ रुपए जारी करने की जानकारी कोर्ट को दी गई. कोर्ट ने हाईकोर्ट के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कुल 60 कोर्ट रूम बनाने की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं,मामले में पुलिस की ओर से तकनीकी खामियां रखने वाली एजेंसियों के अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी जमानत पर विचार करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया. डिवीजन बेंच ने दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की अगली तारीख तय की है.

पढ़ें: हाईकोर्ट बिल्डिंग घटिया निर्माण मामला: 50 हजार का इनामी ठेकेदार हरिद्वार से गिरफ्तार, 7 अधिकारी भी पकड़े

मुख्य सचिव ने भी लिया हाईकोर्ट भवन का जायजा: 10 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने हाईकोर्ट के मौजूदा भवन के हालात को देखते हुए स्वतः प्रसंज्ञान लिया था. हाईकोर्ट भवन को लेकर IIT जोधपुर और IIT मुंबई की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि हाईकोर्ट का मुख्य गुंबद सहित भवन के कई हिस्से कमजोर हो गए हैं. जिसके बाद कोर्ट की सख्ती पर पुलिस ने दो साल पहले निर्माण में अनियमितता को लेकर दर्ज मामले में गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी. पांच सितंबर को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने भी यहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया था.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट बिल्डिंग में घटिया निर्माण का मामला, 15 सितंबर की सुनवाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 गिरफ्तार

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