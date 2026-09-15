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सरकार ने हाईकोर्ट के नए भवन की DPR को दी मंजूरी, 60 कोर्ट रूम का बनेगा प्रस्ताव

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर लिए गए स्वतः प्रसंज्ञान पर मंगलवार को जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा कोर्ट में पेश हुए. मुख्य न्यायाधीश मनीष श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष डीजीपी ने इस मामले में पुलिस की अब तक की कार्रवाई की जानकारी पेश की. कोर्ट ने मामले की जांच एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में करने को कहा है. इसके अलावा वर्तमान में चल रहे मरम्मत कार्य को मुख्य अभियंता की देखरेख में करने के निर्देश दिए हैं.

नए भवन की राह खुली, डीपीआर को मंजूरी: पिछली सुनवाई में कोर्ट प्रशासन ने सरकार को हाईकोर्ट के 50 कोर्ट रूम बनाने के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए स्वीकृत करने का पत्र दिया था. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से DPR बनाने की स्वीकृति और डेढ़ करोड़ रुपए जारी करने की जानकारी कोर्ट को दी गई. कोर्ट ने हाईकोर्ट के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कुल 60 कोर्ट रूम बनाने की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं,मामले में पुलिस की ओर से तकनीकी खामियां रखने वाली एजेंसियों के अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी जमानत पर विचार करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया. डिवीजन बेंच ने दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की अगली तारीख तय की है.