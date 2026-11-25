अखाड़ा बाजार में सुरक्षा दीवार कार्य से पहले IIT और NIT के विशेषज्ञ करेंगे निरीक्षण, भूस्खलन से हुई थी 10 लोगों की मौत
कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सुरक्षा दीवार कार्य के लिए चार करोड़ से अधिक की राशि जारी. करीब 20 घरों को बना है खतरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:40 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में बीते सालों से हो रहे भूस्खलन को रोकने और आबादी की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कार्य शुरू करने से पहले आईआईटी और एनआईटी के विशेषज्ञ मौके का वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे. इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की टीम इसी महीने साइट का निरीक्षण कर सुरक्षा कार्यों की व्यवहारिकता पर सुझाव देगी. इन सुझावों के आधार पर ही आगे का काम शुरू किया जाएगा, ताकि भूस्खलन की आशंका को कम करने की दिशा में कार्य को शुरू किया जा सके.
अखाड़ा बाजार में सुरक्षा दीवार कार्य से पहले निरीक्षण
स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) के पैनल में शामिल विशेषज्ञों में एनआईटी हमीरपुर, आईआईटी रुड़की सहित अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं. टीम मौके पर पहुंचकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का आकलन करेगी. इसके साथ ही प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक सुरक्षा कार्य किस तकनीक से और किस तरह किए जा सकते हैं. इस पर अपनी राय देगी.
अखाड़ा और सुल्तानपुर के करीब 20 घरों को खतरा
साल 2025 में भूस्खलन की घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा के लिए योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई. हादसे के एक साल से अधिक समय बाद सरकार ने एसडीएमएफ के तहत 4.60 करोड़ रुपये की सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है. वर्तमान में इनर अखाड़ा बाजार में जहां 15 से अधिक घरों को खतरा बना हुआ है तो वहीं मठ और अपर सुल्तानपुर क्षेत्र में भी कई घरों को खतरा बना हुआ है. इस सुरक्षा कार्य के होने से दोहरी सुरक्षा होगी. इनर अखाड़ा बाजार में फरवरी 2024 से भूस्खलन शुरू हुआ था. उस दौरान दो घरों को नुकसान पहुंचा था. इसके बाद तीन और चार सितंबर 2025 को हुए भूस्खलन के हादसे में 4 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 10 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी.
आईआईटी और एनआईटी के विशेषज्ञ करेंगे निरीक्षण
एसडीएमएफ की टीम इसी महीने इनर अखाड़ा बाजार का परीक्षण करेगी और उसके बाद अपने सुझाव भी देगी. इसके आधार पर अपने वाले समय में यहां सुरक्षा कार्य होगा. विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर कार्य की रूपरेखा तय होगी. जिससे निर्माण की गुणवत्ता और वैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखा जा सके. - अंकित बिष्ट, सहायक अभियंता, जलशक्ति विभाग
भूस्खलन से गई थी 10 लोगों की जान
स्थानीय निवासी अभिनव वशिष्ट का कहना है कि, टीम के द्वारा यहां पर जो भी सर्वे किया जाए. उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कहीं कोई वाटर लीकेज जमीन के भीतर तो नहीं हो रही है. क्योंकि कुछ इलाकों में सीवरेज का पानी भी जमीन में रिसने के चलते भूस्खलन का कारण बन रहा था. ऐसे में सुरक्षा दीवार के कार्य से पहले इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि सुल्तानपुर या मठ इलाके में सीवरेज का पानी कहीं जमीन में तो नहीं रिस रहा है.
ये भी पढ़ें: अब कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में नहीं होगा भूस्खलन का खतरा, लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से गई थी 10 लोगों की जान
ये भी पढ़ें: अटल टनल होते हुए लाहौल का दीदार करने पहुंच रहे सैलानी, एक सप्ताह में गुजरी 20 हजार से अधिक गाड़ियां