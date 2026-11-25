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अखाड़ा बाजार में सुरक्षा दीवार कार्य से पहले IIT और NIT के विशेषज्ञ करेंगे निरीक्षण, भूस्खलन से हुई थी 10 लोगों की मौत

अखाड़ा बाजार में सुरक्षा दीवार कार्य से पहले निरीक्षण ( ETV Bharat )

स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) के पैनल में शामिल विशेषज्ञों में एनआईटी हमीरपुर, आईआईटी रुड़की सहित अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं. टीम मौके पर पहुंचकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का आकलन करेगी. इसके साथ ही प्रस्तावित प्रारूप के मुताबिक सुरक्षा कार्य किस तकनीक से और किस तरह किए जा सकते हैं. इस पर अपनी राय देगी.

भूस्खलन से हुई थी 10 लोगों की मौत (ETV Bharat)

अखाड़ा और सुल्तानपुर के करीब 20 घरों को खतरा

साल 2025 में भूस्खलन की घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा के लिए योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई. हादसे के एक साल से अधिक समय बाद सरकार ने एसडीएमएफ के तहत 4.60 करोड़ रुपये की सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है. वर्तमान में इनर अखाड़ा बाजार में जहां 15 से अधिक घरों को खतरा बना हुआ है तो वहीं मठ और अपर सुल्तानपुर क्षेत्र में भी कई घरों को खतरा बना हुआ है. इस सुरक्षा कार्य के होने से दोहरी सुरक्षा होगी. इनर अखाड़ा बाजार में फरवरी 2024 से भूस्खलन शुरू हुआ था. उस दौरान दो घरों को नुकसान पहुंचा था. इसके बाद तीन और चार सितंबर 2025 को हुए भूस्खलन के हादसे में 4 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और 10 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी.

अखाड़ा बाजार में सुरक्षा दीवार कार्य से पहले निरीक्षण (ETV Bharat)

आईआईटी और एनआईटी के विशेषज्ञ करेंगे निरीक्षण