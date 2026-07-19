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उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का नया रोडमैप, शोध-नवाचार और गांवों से जुड़ेगा विश्वविद्यालयों का सफर

देहरादून: उत्तराखंड में उच्च शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उसे समाज, शोध और रोजगार से जोड़ने की दिशा में नई पहल शुरू होने जा रही है. राज्य के राजकीय और निजी विश्वविद्यालय अब आपसी समन्वय के साथ शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में काम करेंगे. इसके साथ ही विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जबकि सामाजिक दायित्व निभाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय पांच-पांच गांवों को गोद लेकर उनके समग्र विकास में भागीदारी करेगा. इन निर्णयों को प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विश्वविद्यालयों की सामाजिक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित निजी विश्वविद्यालयों की बैठक में राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय अलग-अलग काम करने के बजाय शोध परियोजनाओं, नवाचार और अकादमिक गतिविधियों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे. इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शोध कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है. साथ ही विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी व्यापक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.बैठक में विकसित भारत-2047 की थीम को भी विशेष महत्व दिया गया. तय किया गया कि सभी विश्वविद्यालय अलग-अलग विषयों का चयन कर वर्ष में दो-दो सेमिनार आयोजित करेंगे. इन कार्यक्रमों में केवल छात्र-छात्राएं ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, पद्म सम्मान प्राप्त व्यक्तित्व, शिक्षाविद, नीति निर्धारक और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी अपने विचार साझा करेंगे.

इसका उद्देश्य युवाओं को देश के विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ना और उन्हें नीति, नवाचार तथा सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक बनाना है.खेल और संस्कृति को भी उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया. निजी विश्वविद्यालयों को खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके. इसके साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास होगा. माना जा रहा है कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.बैठक में सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए गए.