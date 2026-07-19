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उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का नया रोडमैप, शोध-नवाचार और गांवों से जुड़ेगा विश्वविद्यालयों का सफर

उत्तराखंड में राजकीय और निजी विश्वविद्यालय अब शोध एवं नवाचार, विकसित भारत-2047 पर सेमिनार, खेल-सांस्कृतिक गतिविधियों और रोजगारपरक शिक्षा पर मिलकर काम करेंगे.

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उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का नया रोडमैप (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 9:20 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में उच्च शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उसे समाज, शोध और रोजगार से जोड़ने की दिशा में नई पहल शुरू होने जा रही है. राज्य के राजकीय और निजी विश्वविद्यालय अब आपसी समन्वय के साथ शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में काम करेंगे. इसके साथ ही विकसित भारत-2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जबकि सामाजिक दायित्व निभाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय पांच-पांच गांवों को गोद लेकर उनके समग्र विकास में भागीदारी करेगा. इन निर्णयों को प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विश्वविद्यालयों की सामाजिक भूमिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित निजी विश्वविद्यालयों की बैठक में राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालय अलग-अलग काम करने के बजाय शोध परियोजनाओं, नवाचार और अकादमिक गतिविधियों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे. इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शोध कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है. साथ ही विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी व्यापक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.बैठक में विकसित भारत-2047 की थीम को भी विशेष महत्व दिया गया. तय किया गया कि सभी विश्वविद्यालय अलग-अलग विषयों का चयन कर वर्ष में दो-दो सेमिनार आयोजित करेंगे. इन कार्यक्रमों में केवल छात्र-छात्राएं ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, पद्म सम्मान प्राप्त व्यक्तित्व, शिक्षाविद, नीति निर्धारक और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी अपने विचार साझा करेंगे.

इसका उद्देश्य युवाओं को देश के विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ना और उन्हें नीति, नवाचार तथा सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक बनाना है.खेल और संस्कृति को भी उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया. निजी विश्वविद्यालयों को खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके. इसके साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास होगा. माना जा रहा है कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.बैठक में सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए गए.

हर विश्वविद्यालय अपने आसपास के पांच गांवों को गोद लेकर उन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगा. इन गांवों में स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति कार्यक्रम, जनजागरूकता, शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी रहेगी. इसके अलावा प्रत्येक विश्वविद्यालय एक आंगनबाड़ी केंद्र या राजकीय प्राथमिक विद्यालय को भी गोद लेगा और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा. इससे उच्च शिक्षा संस्थानों का समाज से सीधा जुड़ाव बढ़ेगा और विद्यार्थियों को भी सामाजिक सेवा का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा.शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगारपरकता पर भी विशेष फोकस रखा गया. विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी जो बदलती जरूरतों के अनुरूप युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार कर सकें.

साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय भाषा, संस्कृति, लोक परंपराओं और उत्तराखंड की समृद्ध धरोहर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर भी जोर दिया गया. इससे विद्यार्थियों का अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ाव मजबूत होगा.बैठक में निजी विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए भी नई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया. इसके तहत शासन स्तर पर एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जहां निजी विश्वविद्यालय अपनी समस्याएं, सुझाव और आवश्यक प्रस्ताव सीधे दर्ज कर सकेंगे. इससे छोटी-छोटी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं तेज हो सकेगी.

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