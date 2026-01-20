ETV Bharat / state

4 दिनों तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट बैंक, इससे पहले निपटा लें अपना काम

तीन दिन सरकारी छुट्टी: बता दें कि 24 जनवरी को लास्ट सैटरडे है, ऐसे में इस दिन बैंक बंद रहेंगे. अगले दिन रविवार, फिर 26 जनवरी है तो 24-26 तक बैंक में सरकारी छुट्टी रहेगी. दूसरी ओर 27 जनवरी को संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है. इसलिए बैंक 4 दिनों तक बंद रहने की संभावना है. बिहार में 7052 एटीएम है, वह भी ठप हो जाएगा. क्योंकि लगातार चार दिन यदि बैंक बंद रहा तो उसके कारण कैश लोड नहीं हो पाएगा.

"हमलोगों की मांगे लंबे समय से है. सरकार सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे को बंद करने पर ही कंसीडर की. उसके बाद बैंक एसोसिएशन के तरफ से लंबी वार्ता की गई, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है. इस कारण संगठन को 27 जनवरी हड़ताल की घोषणा करनी पड़ी है." -संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष, BPBEA

सप्ताह में 5 दिन काम कराने की मांग: बिहार प्रोविंशियल बैंक कर्मचारी यूनियन (BPBEA) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय तिवारी का कहना है कि बिहार में 8304 के करीब बैंक की शाखाएं हैं. संजय तिवारी का कहना है कि लंबे समय से बैंक में पांच दिन काम कराने, शनिवार और रविवार को छुट्टी की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

पटना: बैंक के काम पेंडिंग है, जो उसे जल्दी निपटा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में 4 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है. 24 से 27 जनवरी तक बैंक बंद रहने की संभावना है. तीन दिन सरकारी छुट्टी रहेगी और एक दिन कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेंगे. ऐसे में निजी और सरकारी दोनों बैंक बंद रहेंगे.

नाबार्ड, LIC का हवाला: संजय तिवारी का कहना है जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर नाबार्ड, LIC आदि में 5 दिन ही काम लिए जाते हैं. बैंकों में दो सप्ताह 5 दिन काम लिया जाता है. हमलोगों की मांग है कि पूरे महीने इस व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे बैंकों के प्रेशर से कर्मचारी को थोड़ी राहत मिल सके.

"बैंक में कर्मचारियों की कमी है. 8 से 9:00 बजे रात तक काम करना पड़ता है. सप्ताह में 5 दिन काम की व्यवस्था होने से कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलेगी." -संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष, BPBEA

क्या है संघ का प्लान?: तीन दिनों तक सरकारी छुट्टी है, क्या इस समय को देखकर हड़ताल का प्लान किया गया ताकि ग्राहक को ज्यादा परेशानी हो. इसपर संजय तिवारी ने कहा कि यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन के 9 संगठन हैं. सब मिलकर फैसला लेते हैं. तीन दिन पहले से बैंक बंद है, उसमें हमलोगों की कोई भूमिका नहीं है. यदि सरकार मांगे मान लेती है तो हड़ताल पर नहीं जाएंगे.

'हमारी मांग जायज': सरकार को आप लोगों ने सूचना दे दी है. इसपर संजय तिवारी ने कहा कि हम लोगों के तरफ से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से एक महीने से सूचना दी जा रही है. सरकार को हमारी जायज मांग को मान लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई फाइनेंशियल बोझ भी सरकार पर नहीं पड़ने वाला है. दूसरे फाइनेंशियल जो सेक्टर हैं, वहां भी 5 डेज ही वर्किंग है.

बैंकिंग कामकाज पर असर: चार दिन बैंक बंद रहने के कारण ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक के बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ेगा. बिहार में 4000 के करीब ग्रामीण इलाकों में बैंक की शाखा है. वहीं 2300 से अधिक अर्ध शहरी क्षेत्र में और और 1700 के करीब शहरी क्षेत्र में बैंक की शाखाएं हैं. बिहार में ऑनलाइन बैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी 20% से कम ही है.

