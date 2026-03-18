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झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक: सरयू राय ने सरकार की गंभीरता पर उठाए सवाल, मंत्री ने कहा- जरूरी था सुधार

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर सरयू राय ने सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए. वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें सुधार जरूरी था.

Jharkhand State University Bill
पूर्व मंत्री सरयू राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 1:52 PM IST

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रांची: झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधेयक के नए प्रावधानों को समय की आवश्यकता बताते हुए विपक्ष के विरोध पर पलटवार किया.

मंत्री ने विधेयक की आवश्यकता पर जोर दिया

उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि 135 पेज के इस विधेयक को विधायकों द्वारा न पढ़ पाने का दावा निराधार है. उन्होंने कहा कि जो विधायक यह कह रहे हैं कि उन्होंने विधेयक नहीं पढ़ा, वे बताएं कि यह विधेयक पिछले वर्ष ही सदन में लाया गया था. तब कुछ संशोधनों की बात हुई थी. ऐसे में पिछले एक वर्ष में जो माननीय इसे नहीं पढ़ पाए, वे इसे प्रवर समिति में भेजे जाने पर कैसे समझ पाते?

उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और जदयू विधायक सरयू राय का बयान (ETV Bharat)

मंत्री ने आगे कहा कि बहरहाल विधानसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है. अब उम्मीद है कि राजभवन (लोकभवन) से राज्यपाल की सहमति जल्द मिल जाएगी और यह कानून बन जाएगा. इस विधेयक के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक समान ढांचे में लाने, कुलपति नियुक्ति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की संयुक्त भूमिका तथा शैक्षणिक मानकों में सुधार जैसे प्रावधान शामिल हैं.

सरयू राय ने सरकार पर साधा निशाना

पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक सरयू राय ने विधेयक पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मिलकर चयन का अधिकार देने से बेहतर होता कि मुख्यमंत्री ही यह अधिकार अपने पास रखते. उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य संस्थाओं की तरह नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें शामिल किया जा सकता था.

सरयू राय ने कहा, "कुल मिलाकर राज्य की सरकार उच्च शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है." उन्होंने विधेयक के प्रावधानों को उच्च शिक्षा के हित में अपर्याप्त करार दिया.

यह विधेयक पिछले वर्ष (2025) में पारित हुए संस्करण का संशोधित रूप है, जिसे लोकभवन से कुछ आपत्तियों के बाद वापस लौटाया गया था. अब बजट सत्र में इसे फिर से पारित किया गया है. विपक्ष ने कुलपति नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए विरोध जताया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार का कदम बताया.

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