हिमाचल में पीजी-सुपर स्पेशियलिटी नीति में बदलाव, जीडीओ कैटेगरी को इन्सेंटिव, बॉन्ड मनी अब 90 लाख

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार ने पीजी-सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी में बदलाव किया है. सुपर स्पेशियलिटी के लिए अब बॉन्ड मनी 90 लाख की गई.
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरी सेवा यानी स्वास्थ्य क्षेत्र की पीजी-सुपर स्पेशिएलिटी पॉलिसी में बदलाव किया है. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. नई नीति में कई अहम बिंदु शामिल किए गए हैं. जीडीओ यानी जनरल ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर्स जिन्हें मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भी जाना जाता है, उन्हें इंसेंटिव मिलेगा. इसके अलावा सुपर स्पेशियलिटी के लिए अब बॉन्ड मनी 90 लाख की गई है. सुपर स्पेशियलिटी डिग्री में सीटीवीएस में एमसीएच, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी आदि आते हैं. इसके अलावा पॉलिसी में एनओसी लेने की भी नई शर्तें शामिल की गई हैं.
हिमाचल सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पतालों यानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए पीजी-सुपर स्पेशियलिटी पॉलिसी में अहम बदलाव किए हैं. अब राज्य प्रायोजित यानी स्टेट स्पॉन्सरशिप में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएस या एमडी अथवा सुपर स्पेशियलिटी यानी एमसीएच (मास्टर ऑफ चेरीचुरी) करने के बदले बॉन्ड मनी को बढ़ा दिया गया है. किसी भी विभाग जैसे मेडिसिन, सर्जरी, आर्थो आदि में पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस या एमडी की डिग्री को लेकर बॉन्ड मनी 40 लाख रुपए होगी. इसी प्रकार सुपर स्पेशिएलिटी के लिए इसे 90 लाख रुपए किया गया है.
नई नीति के अनुसार बॉन्ड से बचने के लिए स्टाइपेंड छोड़ने का विकल्प नहीं रखा गया है. राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार डिग्री कर रहे डॉक्टर को डिग्री की अवधि में स्टाइपेंड भी लेना होगा. साथ ही उसे बॉन्ड की शर्तों का पालन भी करना होगा. देखा गया है कि बाहर के राज्यों के डॉक्टर डिग्री पूरी करने के बाद अपने राज्य में चले जाते हैं. इस प्रवृत्ति को रोकने के उपाय किए गए हैं.
बड़ी बात ये है कि अह डिग्री करने वाले डॉक्टर को पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएस एमडी की डिग्री के लिए 40 लाख रुपए बॉन्ड मनी का चेक जमा करवाना होगा. इसी प्रकार सुपर स्पेशिएलिटी डिग्री को लेकर बॉन्ड मनी 90 लाख होगी और उसका चेक एडवांस में जमा करवाना होगा.
नई नीति की अधिसूचना में कहा गया है कि एमडी या एमएस यानी पीजी की डिग्री हासिल करने के लिए पात्रता के लिए राज्य सरकार में बतौर जीडीओ यानी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर सेवारत डॉक्टर को 67 फीसदी सीटें मिलेंगी. वहीं, एमबीबीएस करने के बाद सीधे यानी डायरेक्ट एमडी या एमएस के लिए आने वाले डॉक्टर को 33 फीसदी सीटें रहेंगी. बड़ी बात ये है कि नई पॉलिसी के मुताबिक जीडीओ कैडर में डॉक्टर्स को इंसेंटिव भी मिलेगा. इसके साथ ही नई नीति में डॉक्टरों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ इंस्टीट्यूट आफ नेशनल इंर्पोटेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही मिलेगा.
जीडीओ डॉक्टर को पीजी कोर्स पूरा करने के 10 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट करना होगा. ऐसा न करने पर कैंडिडेट की तरफ से बॉन्ड की अवहेलना मानी जाएगी. पीजी डिग्री पूरी करने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या स्टडी लीव आदि के लिए आवेदन करने को भी प्रतिबंधित किया गया है.
यदि कोई डॉक्टर डिग्री पूरी करने के बाद बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करता है तो सरकारी कोटे से स्पांसर किए गए डॉक्टर को जारी वेतन 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा. इसके अलावा शर्तों को तोड़ने वाले डॉक्टर से तय रकम की रिकवरी के लिए स्वास्थ्य निदेशक कार्यालय कानूनी प्रक्रिया अमल में ला सकता है. ऐसे डॉक्टरों के ओरिजिनल बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट भी वापस नहीं किए जाएंगे.
